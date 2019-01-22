به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بر اساس تازه‌ترین گزارش انجمن جهانی انرژی‌ برق‌آبی، میزان تولید نیروگاه‌های برق‌آبی دنیا به حدود چهار میلیون مگاوات ساعت رسیده است که این میزان تولید انرژی برق‌آبی مانع از انتشار چهار میلیارد تن گازهای گلخانه‌ای در سراسر جهان شده است.

در حال حاضر ۲۶.۵ درصد از کل انرژی تولیدی دنیا توسط انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شود که در این بین ۱۶.۴ درصد از این رقم مربوط به نیروگاه‌های برق‌آبی، ۵.۶ درصد مربوط به نیروگاه‌های بادی، ۲.۲ درصد مربوط به نیرگاه‌های زیست توده، ۱.۹ درصد مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی و ۰.۴ درصد مربوط به سایر نیروگاه‌های تجدیدپذیر است که در کشور ایران سهم نیروگاه‌های برق‌آبی از کل ظرفیت نیروگاهی نصب شده به حدود ۱۵ درصد رسید است.

طبق گزارش این انجمن که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است در حال حاضر کشور چین بیشترین ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی جهان را به خود اختصاص داده است به طوری که میزان تولید واحدهای برق‌آبی این کشور به بیش از ۳۴۱ هزار مگاوات رسیده است. پس از چین نیز کشورهای آمریکا (۱۰۳ هزار مگاوات)، برزیل (۱۰۰ هزار مگاوات) و کانادا (۸۱ هزار مگاوات) در میان چهار کشور برتر دارای بیشترین ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی قرار گرفته‌اند.

کشور ایران نیز هم‌اکنون با بهره‌برداری از ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه برق‌آبی رتبه نوزدهم دنیا، ششم آسیا و دوم منطقه غرب آسیا را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر کشورهای چین، ژاپن، هند، ترکیه، ویتنام و ایران شش کشور برتر آسیا به لحاظ بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق‌آبی هستند.

براساس گزارش انجمن جهانی انرژی‌ برق‌آبی، ایران در سال ۲۰۱۷ توانسته است با بهره‌برداری از ۵۲۰ مگاوات واحدهای جدید برق‌آبی در میان کشورهای پیشتاز این بخش قرار بگیرد و رتبه هفتم جهان را به لحاظ افزایش ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی به خود اختصاص بدهد.