راز سفر محرمانه حریری به دمشق و دیدار با بشار اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، برخی منابع لبنانی اعلام کردند که بهاء حریری برادر سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان به شکل محرمانه به دمشق سفر کرده و با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرده است.

پایگاه لیبانون دیبایت فاش کرد: حریری در شانزدهم ژانویه جاری با هواپیمای اختصاصی از فرودگاه دوگل فرانسه وارد فرودگاه بیروت شده و با کاروان ویژه به سوریه رفته است و در همان روز در موعدی که برایش مشخص شده با بشار اسد دیدار کرده و رئیس جمهور سوریه با گرمی از وی استقبال به عمل آورده است.

بر اساس این گزارش؛ محور گفتگوهای وی درباره پروژه های سرمایه گذاری در سوریه و فرصت های پیش رو بوده است. وی از سوی بشار اسد در جریان اوضاع سوریه قرار گرفته است و مراحلی که سوریه از ابتدا بحران تاکنون پشت سرگذاشته است و نیز حل و فصل سیاسی که جریان دارد به اطلاع وی رسانده شده است.

اسد در این دیدار اسامی توطئه کنندگان ضد سوریه از داخل لبنان را نام برده است و رئیس جمهور سوریه گفته است: مرحله آینده مرحله بازسازی سوریه خواهد بود و این موضوع مورد اهتمام ویژه دولت سوریه است. دوستان در روسیه و چین می دانند که قبول شرکت ها در دست دولت سوریه است و هرکه علیه ما توطئه کرده است فرصت کار در سوریه ندارد.

بر اساس گزارش این پایگاه لبنانی؛ حریری به اسد گفته است که وی مدتهاست خود را از سیاست دور نگه داشته است و در حال حاضر در راستای توافق حاصل شده به ویژه میان کشورهای حوزه خلیج فارس و سوریه به سوریه آمده است.

پایان این دیدار بر رایزنی و تماس و شروع پرونده های اقتصادی ویژه حریری و شرکتهایش و ورود آنها به سوریه بوده است.

طبق گزارش پایگاه لبنانی لیبانون دیبایت حریری، فعالیت ورود به سوریه با پوشش منطقه ای و بین المللی و سرمایه گذاری در این کشور در زمینه های عمرانی و چه بسا سیاسی را رهبری می کند.

آنگونه که این پایگاه لبنانی بیان کرده است یکی از اعضای تیم حریری که به دمشق سفر کرده است دوست قدیمی پدرش که از سیاست دور مانده است بوده و بقیه اعضای تیم همراه برادر حریری لبنانی های همسو با دمشق بودند.