بیستون و طاقبستان نوروز ۹۸ میزبان مراسم «نوروزگاه»

به گزارش خبرنگار مهر، امید قادری عصر امروز سه‌شنبه در ستاد خدمات سفرهای نوروزی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، ظرفیت اماکن اقامتی استان در نوروز ۹۸ را در مجموع ۱۵ هزار و ۳۷۴ نفر عنوان کرد و اظهار داشت: آمار بازدیدکنندگان از آثار تاریخی استان طی سال گذشته ۷۰۴ هزار و ۸۹۲ نفر بود که این آمار در ۹ ماهه نخست امسال حدود ۵۸۶ هزار و ۱۱۷ نفر اعم از بازدیدکننده داخلی و خارجی بوده است.

وی در ادامه به بیان اهم برنامه‌های دبیرخانه ستاد سفر در نوروز ۹۸ اشاره کرد و افزود: برگزاری نوروزگاه در بیستون و طاقبستان شامل نمایشگاه صنایع دستی و سوغات، اجرای برنامه های آیینی و فرهنگی ویژه نوروز، اجرای سفره های هفت سین، برنامه های فرهنگی و جنگ شادی با همکاری شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله برنامه ها برای نوروز ۹۸ است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای مصوبات و تصمیمات ستاد اجرایی خدمات سفر استان با همکاری دستگاههای عضو، آموزش پرسنل شاغل در خدمات گردشگری و مشاغل مرتبط با گردشگران از دیگر برنامه ها است.

قادری به بیان اهم برنامه های تبلیغاتی دبیرخانه ستاد نوروز ۹۸ پرداخت و گفت: تولید و پخش برنامه‌های مشارکتی، بسته سفر ویژه معرفی جاذبه‌های گردشگری استان در شبکه زاگرس، تهیه کلیپ‌های کوتاه معرفی جاذبه های گردشگری و توزیع در فضای مجازی، ساخت موشن گرافی، برپایی ساخت و پخش ۶ برنامه مستند معرفی استان و پخش و بازپخش از شبکه یک و شبکه خبر از مهم ترین برنامه های تبلیغی هستند.

وی به ساخت ۲۰ گزازش مستند معرفی استان و پخش از شبکه خبر از تاریخ ۲۰ بهمن تا ۱۵ اسفند اشاره کرد و افزود: رونمایی از اپلیکیشن معرفی استان کرمانشاه در نمایشگاه گردشگری تهران و انتشار در اماکن پر تردد تهران نیز یکی از برنانه های تبلیغی موثر خواهد بود.

قادری از چاپ نقشه گردشگری استان، معرفی اماکن و محوطه های گردشگری استان، تهیه و نصب دستگاه وای فای در محوطه های گردشگری، چاپ و نصب بنر خیرمقدم، برنامه های نمادین استقبال از اولین مهمانان نوروزی استان در فرودگاه، پایانه و راه آهن به عنوان دیگر برنامه های تبلیغی ستاد نوروز ۹۸ نام برد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه یادآور شد: شهرداری‌ها نسبت به زیباسازی و آماده‌سازی معابر عمومی، پارک‌ها و ... اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به آماده سازی راه‌ها و ... برای پذیرایی مهمانان نوروزی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه شهرداری در ایام نوروز نسبت به جمع آوری دست فروشان از مبادی ورودی اماکن تاریخی و گردشگری اقدام کند، ادامه داد: همچنین شهرداری با کمک بهزیستی و دیگر نهادهای مربوطه نسبت به جمع آوری کودکان کار، معتادان متجاهر، متکدیان و زنان آسیب دیده احتماعی از اماکن گردشگری اقدامات لازم را انجام دهند.

قادری از نیروی انتظامی نیز خواست تا نسبت به تامین امنیت مبادی ورودی اماکن گردشگری از جنله نسبت به جمع آوری افراد مزاحم و اراذل و اوباش اهتمام لازم را داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه یادآور شد: ما در گردشگری یک نگاه استراتژیک داریم و آن تکمیل کریدور غرب لست چرا که در مرکز کشور کریدور کامل است اما بسیاری از گردشگران در غرب با زنجیره تکمیل نشده ای مواجه هستند.

وی افزود: استان کرمانشاه این ظرفیت را دارد که به عنوان مرکز کریدور گردشگری غرب از همدان، کردستان و حتی تا خوزستان را پوشش دهد.

قادری اظهار داشت: اینکه ما بتوانیم جاذبه های غرب را معرفی کنیم به طور قطع یک نگاه استراتژیک است و منافاتی با صنعت گردشگری استان ندارد.