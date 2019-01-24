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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۳۵

مهر خبر می‌دهد؛

لغو محدودیت اعتبار ثبت‌ سفارش کالاهای اساسی

لغو محدودیت اعتبار ثبت‌ سفارش کالاهای اساسی

بر اساس تصمیم جدید دولت که در روزهای آینده اعلام رسمی خواهد شد، کالاهای اساسی مشمول انقضای ثبت سفارش نشده و مهلت اعتبار ثبت سفارش برای تمامی کالاها از سه ماه به ۶ ماه افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم جدید دولت که در روزهای آینده اعلام رسمی خواهد شد، کالاهای اساسی مشمول انقضای ثبت سفارش نشده و مهلت اعتبار ثبت سفارش برای تمامی کالاها از سه ماه به ۶ ماه افزایش خواهد یافت.

در این رابطه، تجار و بازرگانان کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند که اکنون وزارت صنعت با همکاری با گمرکات کشور، علاوه بر اینکه برای ثبت سفارش کالاهای اساسی، مهلت انقضای سه ماهه را در نظر نمی‌گیرند، بلکه مهلت تمامی ثبت سفارش‌ها از سه ماه به ۶ ماه افزایش خواهد یافت تا از متروکه شدن کالاها جلوگیری شود.

گفتنی است بعد از نوسانات ارزی، دولت اقدام به کاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش واردات از ۶ ماه به سه ماه کرده بود.

کد مطلب 4522294

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    نظرات

    • مهرداد رجبي IR ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
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      پاسخ
      بهتر نيست توزيع كالاهاي اساسي و گوشت بين مردم بر اساس كوپن الكترونيك در فروشگاه هاي زنجيره اي شناخته باشد تا از ازدحام، خونريزي و صف و ... مردم راحت باشد.

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