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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱:۴۹

نماینده مردم خدابنده در مجلس:

مجوز درمانگاه تامین اجتماعی قیدار اخذ شد

مجوز درمانگاه تامین اجتماعی قیدار اخذ شد

زنجان-نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی از اخذ مجوز درمانگاه تامین اجتماعی قیدار خبر دادو گفت: با راه اندازی این درمانگاه ارائه خدمات درمانی به مردم توسعه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم خدابنده به مناسبت دهه فجر، بر تبیین دستاوردهای نظام به نسل جوان جامعه تأکید کر دو افزود: نسل سوم و چهارم، انقلاب را ندیده‌اند و باید مسئولین بر تحقق این امر مهم تلاش کنند.

وی  پیروی از منویات مقام معظم رهبری را ضامن بقا نظام جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: باید همه پشت رهبری بوده و امروز که شرایط کشور حساس است اطاعت از رهبری را تقویت کنیم.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: تسریع در اجرای راه ابهر به قیدار و تعریض و تکمیل  طرح دوبانده سلطانیه- قیدار- کبودرآهنگ موردتوجه دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

بیگدلی  با بیان اینکه هر کشوری برای توسعه نیاز به زیرساخت دارد،  افزود: وحدت بین مردم و مسئولین عامل مهم این امر است.

وی بابیان اینکه  باید برای توسعه همه‌جانبه استان زنجان وحدت رویه بین مدیران دستگاه‌های اجرایی تقویت شود، ابراز کرد: مدیران باجان و دل و صادقانه به مردم خدمت کنند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه انقلاب اسلامی به ۴۰ سالگی خود رسیده است، افزود: دشمن چشم دیدن بالندگی و ترقی ایران را ندارد بنابراین باید برای اقتدار و عزت کشور همه باهم وحدت داشته باشیم.

بیگدلی از اخذ مجوز درمانگاه تامین اجتماعی قیدار خبر دادو افزود: با راه اندازی  این درمانگاه ارائه خدمات درمانی به مردم بهتر می شود.

کد مطلب 4522209

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