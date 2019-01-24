اینستاگرام مخفی کردن پستهای کاربران را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، اینستاگرام بالاخره مجبور بود شایعات درباره محدودیت دسترسی به پست های کاربران را رد کند.

در این اواخر پست هایی در اینستاگرام ظاهر شدند که به کاربران هشدار می دادند الگوریتم های این اپلیکیشن سبب شده فقط بخشی از کاربران بتوانند پست های آنان را مشاهده کنند.

این پست های هشدار با جمله «این یک آزمایش است» آغاز می شدند و مدتی است که در اپلیکیشن به طور گسترده بازنشر می شوند. اما جالب آنکه نخستین بار زمانی این پست ها ظاهر شدند که اینستاگرام در ۲۰۱۶ میلادی نمایش پست ها را طبق زمان انتشار حذف کرد.

این شبکه اجتماعی در آن زمان توضیح داد که پست های مذکور واقعیت ندارند اما برخی از کاربران همچنان دراین باره تردید داشتند.

به هرحال در حال حاضر نیز بلاگرها، اینفلوئنسرها، کسب و کارهای کوچک و هنرمندان این پست را به اشتراک گذشته اند. معمولا متن این پیام به این شکل است: این یک آزمایش است. «اینستاگرام پست ها ما را محدودکرده است، بنابراین حدود ۷ درصد فالوئرها آنها را می بینند. هرچند تلخ اما این خبر واقعیت دارد به خصوص برای ما کسب وکارهای کوچک. اگر این پست را می بینید، لطفا در کامنت «بله» بنویسید.»

این پیام که در نتیجه یک زنجیره «کپی و پیست» بازنشر می شود، کاربران را تشویق می کند تا آن را بپسندند یا با دوستان خود به اشتراک بگذارند.

اما الگوریتم اینستاگرام بدان معناست که کاربران نمی توانند پست های جدید را به سرعت قبل مشاهده کنند. همچنین اینستاگرام مخفی کردن پست های کاربران را تکذیب کرده است.

روز گذشته اینستاگرام در چند پیام توئیتری شیوه عملکرد این الگوریتم را توضیح داد.

این شرکت در توئیتر نوشت: «متوجه شدیم که پست هایی مربوط به محدود کردن نمایش تصاویر کاربران به حدود ۷ درصد فالورها در این اواخر بیشتر از گذشته بازنشر می شود و می خواهیم در این باره شفاف سازی کنیم: پست هایی که نخست در فید(feed) نمایش داده می شوند براساس پست ها و حساب های کاربری هستند که فرد بیش از بقیه از آنها بازدید می کند. علاوه بر آن نمایش پست ها به مواردی مانند زمان انتشار پست، میزان استفاده از اینستاگرام و تعداد فالوورهای او بستگی دارد. ما در این اواخر تغییراتی در رده بندی فید انجام دادیم و هیچ گاه پست های افراد را مخفی نمی کنیم. فید هر کاربر اینستاگرام با گذر زمان و براساس نحوه استفاده او از این اپلیکیشن شخصی سازی می شود.»

این درحالی است که بسیاری از کاربران در پاسخ به توئیت اینستاگرام از الگوریتم این شرکت اظهار نارضایتی کرده اند و از شرکت درخواست کرده اند تا آن را تغییر دهد.