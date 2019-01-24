به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه، وزیر نفت، صبح امروز (پنجشنبه، چهارم بهمن‌ماه) برای بازدید از فازهای در حال تکمیل پارس جنوبی و طرح‌های پتروشیمی منطقه پارس به همراه مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به عسلویه سفر کرده است.

عملیاتی شدن سکوی فاز ٢٢ طرح توسعه فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی، روزانه ١٤.٢ میلیون متر مکعب گاز به مقدار کنونی برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی افزوده است و متعاقب آن، درآمدهای کشور را از فرآورده‌های گازی افزایش می‌دهد.

پیام معتمد، مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی با بیان اینکه چهار ردیف شیرین‌سازی پالایشگاه به‌طور کامل عملیاتی شده و آماده دریافت گاز از بخش دریا و خشکی است،‌ تصریح کرد: این طرح تا پایان بهمن‌ماه با ظرفیت کامل شیرین‌سازی روزانه ٥٦ میلیون متر مکعب، معادل ظرفیت اسمی ۵۶ میلیون مترمکعب به تولید ادامه خواهد داد.

وی درباره وضع واحدهای مسیر دریافت گاز از دریا گفت: با توجه به آمادگی بخش فراساحل برای ارسال گاز به پالایشگاه، واحدهای جدیدی از جمله تثبیت میعانات گازی (۱۰۳)، پشتیبان تثبیت میعانات گازی (١١٠) و مخازن ذخیره‌سازی این محصول (۱۴۳) در مسیر بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

معتمدافزود: همزمان با ورود گاز ترش به پالایشگاه، این واحدها آماده سرویس‌دهی هستند و میعانات گازی به عنوان یکی از محصولات جدید تولیدی پالایشگاه فاز ١٣ در مخازن ویژه خود دخیره‌سازی خواهد شد.