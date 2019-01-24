پیوند مردم با ولایت ناگسستنی است/بصیرت لازمه گذر از تاریکی‌ فتنه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدابراهیم حسینی اراکی عصر پنجشنبه در سومین همایش علمداران حسینی و آئین تجلیل از خادمین دینی استان اردبیل تصریح کرد: در هر مقطعی از زمان که ارتباط و پیوند قلبی مردم با رهبران به حق عمیق باشد صلابت خاصی در تداوم مسیر و اهداف تعیین شده آن کشور پدید خواهد آمد.

به گفته وی پیشرفت، تعالی و حیات انقلاب اسلامی مرهون بصیرت مردم در تداوم راه ولایت بوده و به کوری چشم دشمنان جریان روشنی‌بخش انقلاب با اتحاد و یکدلی مردم استمرار خواهد یافت.

استاد حوزه علمیه قم بر ضرورت استمرار اتحاد مردم در شرایط سخت اقتصادی تاکید کرد و ادامه داد: تداوم پیوند مردم با رهبران به حق دینی زمینه کامیابی مردم را فراهم خواهد کرد تا با چنین ویژگی مناسبی هیچ قدرتی توان غلبه بر اتحاد موجود را نداشته باشد.

حسینی اراکی با اشاره به اینکه انقلاب شکوهمند اسلامی با مشارکت مردم از آرمان‌های ظلم‌ستیزانه و عدالت خواه خود دست نخواهد کشید، یادآور شد: در جهان کنونی حکومت‌های مختلفی به قدرت رسیدند که منادی خوشبخت و سعادت بشریت بودند اما هم‌اکنون رو به اضمحلال گراییده و از پایگاه مردمی مورد نیاز برخوردار نیستند.

وی بصیرت مردم را لازمه عبور از تمامی تنگناها و مشکلات جامعه دانست و اضافه کرد: سنت و تقدیر خداوند بر این بوده که چنانچه موضوعی بر حق نباشد ماندنی نیز نباشد و افتخار انقلاب در برخورداری از پایه‌های استوار و ارزشمند الهی و اخلاقی است.

این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: فتنه‌های گمراه کننده و تاریک همواره در کمین بوده تا با نفوذ در بین جامعه درصدد از بین بردن پایه‌های دینی و اخلاقی جامعه باشد و در چنین مقطعی هوشیاری بیشتر خانواده‌ها و مراکز آموزشی و فرهنگی را برای تحقق اقدامات پیشگیرانه نیاز خواهیم داشت.