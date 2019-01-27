گرمایش برخی مدارس روستایی مرکزی ناایمن است/حذف بخاری نفتی۱۵مدرسه

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، ثمین مامقانی نژاد: طی سال‌های اخیر به دلیل بروز برخی حوادث ناگوار، موضوع تأمین سیستم گرمایشی ایمن برای مدارس توجه قرار گرفته که در این بخش اقداماتی انجام شده اما هنوز هم مدارس در برخی مناطق با مشکل فقدان سیستم گرمایشی ایمن و بی خطر روبرو هستند، به همین سبب احتمال بروز حوادث وجود دارد.

استان مرکزی نیز از این موضوع مستثنا نیست و طی یک ماه اخیر با توجه به واقعه رخ داده برای یکی از مدارس سیستان و بلوچستان، مساله ایمن سازی سیستم گرمایشی مدارس در این استان نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

چندی پیش معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان بر موضوع ارزیابی وضعیت سیستم گرمایشی مدارس استان و رفع مشکلات و خلاءهای موجود در این حوزه تاکید کرد.

مهدی زندیه وکیلی همچنین به این اشاره کرد که با توجه به اینکه ۹۸ درصد روستاهای استان مرکزی از نعمت گاز برخوردار هستند، نباید هیچ مدرسه‌ای در سطح استان برای گرمایش از بخاری نفتی استفاده کند.

معاون استاندار مرکزی همچنین خواستار ارائه گزارشی از سوی آموزش و پرورش و بهزیستی استان در رابطه با وضعیت سیستم گرمایشی مدارس و مهدکودک‌ها شد.

البته به نظر می‌رسد که استان مرکزی از نظر وضعیت ایمنی سیستم گرمایشی مدارس نسبت به برخی استان‌ها وضعیت بهتری دارد، اما هنوز هم در این استان مدارسی هستند که از نظر وضعیت سیستم گرمایشی، نیازمند ایمن‌سازی و اقدامات اصولی می‌باشند.

بررسی مداوم وضعیت سیستم گرمایش مدارس ضروری است

در این رابطه رضا نظری، معلم یکی از مدارس شهرستان اراک در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه موضوع ایمن سازی سیستم گرمایشی مدارس در راستای جلوگیری از برخی اتفاقاتی که در سطح کشور شاهد آن بودیم، چند وقتی است که در دستور کار قرار گرفته، اما باید در این اقدام تسریع صورت پذیرد، چراکه حادثه خبر نمی‌کند.

گاهی اوقات شاهد آن هستیم که سیستم‌های گرمایشی مورد تأیید و نسبتاً ایمن هم نیاز به بررسی و تعمیر دارند و اگر غفلت صورت پذیرد ممکن است خطرساز باشند وی اضافه کرد: علاوه بر اینکه نیاز است در برخی مدارس سیستم گرمایشی ایمن استقرار یابد، گاهی اوقات شاهد آن هستیم که سیستم‌های گرمایشی مورد تأیید و نسبتاً ایمن هم نیاز به بررسی و تعمیر دارند و اگر غفلت صورت پذیرد ممکن است خطرساز باشند، به خصوص که معلمان و دانش آموزان با توجه به ایمن بودن این سیستم‌های گرمایشی ممکن است چندان توجهی به وضعیت آنها نداشته باشند.

نظری خاطرنشان ساخت: وضعیت سیستم‌های گرمایشی مدارس باید به طور مداوم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و اگر دچار عیب و نقص شده برطرف شود تا ایجاد مشکل و حادثه نکند.

وی اضافه کرد: همچنین لازم است در مدارسی که به هر دلیل از سیستم گرمایشی ایمن برخوردار نیستند؛ حداقل آموزش و آگاهی لازم به معلمان و دانش آموزان در مورد مخاطراتی که ممکن است رخ دهد و نحوه عمل درست داده شود تا دست کم شدت آسیب‌ها کاهش یابد، هر چند که این راه حل مشکل نیست و یک اقدام اصولی برای این مدارس حتی اگر تک کلاسه هم باشند ضروری است.

تأمین سیستم گرمایشی ایمن برای مدارس دارای بخاری نفتی در دستور کار است

در این زمینه همچنین معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به اینکه در استان مرکزی بیش از ۹۰ درصد مناطق روستایی از نعمت گاز برخوردار هستند، مشکل چندانی در رابطه با تأمین سیستم گرمایشی ایمن برای مدارس وجود ندارد، با این حال مدارسی که از این مهم بی‌بهره هستند نیز در دستور کار برای ایمن‌سازی قرار دارند.

بهرام حسین آبادی بیان کرد: موضوع استفاده از سیستم گرمایشی مرکزی در مدارس استان و مراکز آموزشی که به تازگی تأسیس می‌شود مدنظر قرار دارد اما با توجه به اینکه در تمامی مدارس امکان بهره گیری از این سیستم نیست، در بخش زیادی از مدارس استان مرکزی از بخاری گازی برای گرم کردن کلاس‌ها استفاده می‌شود که البته ایمن بودن این بخاری‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی خاطرنشان ساخت: موضوع ارزیابی وضعیت سیستم گرمایشی مدارس هر ساله در دستور کار اداره کل آموزش و پرورش استان قرار دارد و تلاش می‌شود برای مدارس برخی مناطق روستایی که از گازرسانی بی بهره هستند، از وسایل گرمایشی ایمن تری نسبت به بخاری نفتی برای گرم کردن کلاس‌ها استفاده شود.

طی یک سال اخیر سیستم گرمایشی نفتی ۱۵ مدرسه تک کلاسه در نقاط مختلف روستایی استان مرکزی که از گازرسانی محروم هستند به سیستم‌های گرمایشی ایمن تر همچون برقی و تابشی تغییر یافته است حسین آبادی عنوان کرد: هم اکنون بیش از یک هزار و ۶۰۰ مدرسه در مناطق شهری و روستایی استان مرکزی دایر است که از این تعداد حدود ۵۰۰ مدرسه از بخاری گازی برای گرمایش استفاده می‌کنند و حدود ۵۰۰ مدرسه نیز موتورخانه مرکزی دارند.

معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی اضافه کرد: همچنین در استان ۲۰۰ واحد آموزشی از شوفاژ برای گرمایش استفاده می‌کنند و یکصد مدرسه نیز سیستم گرمایشی تابشی دارند و مابقی نیز جز ۲۸ مدرسه، از سیستم‌های گرمایشی ایمن برخوردار هستند.

وی ابراز داشت: آن دسته از مدارسی که در سطح استان از بخاری نفتی برای گرمایش استفاده می‌کنند، شامل ۲۸ مدرسه تک کلاسه روستایی هستند که در این مدارس نیز گرمایش نفتی کاربراتوری برقرار می‌باشد که نسبت به بخاری‌های نفتی ایمن تر است.

معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی تصریح کرد: پیگیر تأمین سیستم گرمایشی ایمن برای این مدارس هستیم و تلاش داریم این مدارس که در مناطقی واقع شده اند که از نعمت گاز محروم هستند، به سیستم گرمایشی برقی یا تابشی مجهز شوند.

حسین آبادی عنوان کرد: طی یک سال اخیر سیستم گرمایشی نفتی ۱۵ مدرسه تک کلاسه در نقاط مختلف روستایی استان مرکزی که از گازرسانی محروم هستند به سیستم‌های گرمایشی ایمن تر همچون برقی و تابشی تغییر یافته و پیگیری برای حذف کامل بخاری نفتی از مدارس نقاط محروم استان در دستور کار قرار دارد.

کیفیت آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی برای ساختن آینده از مهمترین مؤلفه ها در هر کشور بوده و در همین راستا، موضوع تجهیز مدارس به وسایل ایمن از اهمیت بسیار برخوردار است. با توجه به تجربیات تلخی که در این زمینه گاهاً شاهد آن بوده ایم، موضوع ایمن سازی سیستم گرمایشی مدارس مساله و ضرورتی نیست که بتوان از آن غافل بود و لازم است که به عنوان یک اولویت مدنظر دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.