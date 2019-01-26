ادغام قابلیت گپ پیام رسان فیس بوک، اینستاگرام و واتس اپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، این تغییرات سیاست های حریم شخصی برنامه های مذکور را نیز تغییر داده و مشابه با فیس بوک خواهد شد. این امر از هم اکنون موجب برخی نگرانی ها شده است.

بر اساس اطلاعاتی که در این زمینه برای اولین بار در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده، شخص مارک زاکربرگ مدیرعامل فیس بوک حامی این تغییر و یکپارچگی بخش گفتگوی سه برنامه یادشده است. احتمالا این تغییرات تا سال ۲۰۲۰ نهایی خواهد شد.

این تغییرات به معنای ادغام سه برنامه یادشده نیست و آنها کماکان به صورت مستقل موجود خواهند بود، اما از این پس یک کاربر اینستاگرام به راحتی می تواند از داخل محیط این برنامه با فردی در واتس اپ گپ بزند.

علاوه بر این هر سه برنامه در زمان گپ از قابلیت رمزگذاری کامل برخوردار خواهند بود تا داده ها در زمان انتقال از کاربری به کاربر دیگر افشا نشوند. مجموع کاربران فعال این سه برنامه در ماه به ۲.۵ میلیارد نفر می رسد و لذا این تغییرات ممکن است مانع از مهاجرت کاربران به برنامه های رقیب و افزایش جذابیت آنها شود.

فیس بوک، اینستاگرام و واتس اپ را به ترتیب در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ خریداری کرد و در حال حاضر به علت اختلاف نظرهای شدید بنیانگذاران برنامه های یادشده با زاکربرگ هیچ یک از آنها دیگر در فیس بوک کار نمی کنند. در سال گذشته برایان اکتون بنیانگذار واتس اپ از کاربران خواست تا از فیس بوک برای جلوگیری از نقض حریم شخصیشان خارج شوند. کوین سیستورم و مایک کیرگر موسسان اینستاگرام هم در سپتامبر گذشته فیس بوک را ترک کردند.