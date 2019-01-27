۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۵

در گفتگو با مهر اعلام شد:

شناسایی۷۰جایگاه سوخت غیرایمن/معرفی به مرجع قضایی

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار از شناسایی ۷۰ جایگاه غیرایمن عرضه سوخت مایع و گاز فشرده در سطح کشور خبر داد و گفت: این جایگاه‌ها برای رفع نقص یا توقف فعالیت به مراجع قضایی معرفی شدند.

علی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بازرسی از واحدها، مراکز و محیط‌های کار به منظور رعایت اصول ایمنی کار گفت: در بازرسی از محیط‌های کاری، بین کارگاه‌های تحت پوشش قانون کار و خارج از شمول قانون کار باید تفاوت قائل باشیم چراکه شورای عالی حفاظت فنی به عنوان شورای سیاستگذار در حوزه ایمنی کار، صرفا به موضوع ایمنی کارگاه‌های مشمول قانون کار می‌تواند ورود کند.

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۴۰۰ هزار کارگاه توسط بازرسان ایمنی کار مورد بازرسی قرار می گیرند، ادامه داد: بخشی از این ۴۰۰ هزار بازرسی به صدور ابلاغیه های رفع نقص منتج می شود اما در مواردی که حسب تشخیص بازرس کار در زمان بازرسی، ریسک وقوع حادثه محتمل باشد علاوه بر صدور ابلاغیه رفع نقص، از مرجع قضایی درخواست می شود تا نسبت به توقف بخش ناایمن کارگاه اقدام کند.

مدیر کل بازرسی کار وزارت کار، گفت: در حوزه جایگاه های عرضه سوخت، بیش از ۳۷۰۰ جایگاه در سطح کشور شامل جایگاه‌های عرضه سوخت مایع و گاز فشرده با استفاده از ظرفیت آیین نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی مورد بازرسی قرار گرفتند که حدود ۷۰ جایگاه به دلیل نقایص ایمنی و تشخیص ریسک وقوع حادثه، به مرجع قضایی معرفی شدند که باید فعالیت آنها متوقف یا سریعا نسبت به رفع نقص آنها اقدام شود.

محمد جندقی

