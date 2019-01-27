به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی با اشاره به تاثیرات علم زیست فناوری در توسعه اقتصادی کشور، بیان کرد: ستاد در تلاش است تا با اجرای مدل سرمایه گذاری جسورانه، از فعالیت‌ها و ایده‌های نوآورانه و فناورانه نخبگان و جوانان در حوزه زیست فناوری حمایت کند.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: در حال حاضر با توجه به نیروی انسانی متخصصی که در حوزه زیست فناوری داریم، قطعا می‌توانیم محصولات ساخته شده در داخل را جای محصولات وارداتی استفاده کنیم. زیرا توانمندی جوانان ایرانی در این عرصه بسیار زیاد است.

قانعی در ادامه تاکید کرد: اگر دولت بودجه های زیستی را به اندازه کافی و بر اساس مدلی که ستاد توسعه زیست فناوری ارایه کرده است، در نظر گیرد، طی سال های آینده از خروج ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می شود.

به گفته دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی، بودجه ستاد توسعه زیست فناری در سال ۹۷، حدود ۱۹ میلیارد تومان بود. متاسفانه این مبلغ در لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده با کاهش ۴۰ درصدی، مواجه شده است.

وی ادامه داد: ستاد با تولید داروهای زیستی ثابت کرده که نه تنها هزینه ای برای دولت ندارد، بلکه با کمک این علم می تواند نقشی اساسی در رونق اقتصادی کشور داشته باشد.