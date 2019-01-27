معاون گردشگری چهار مدیرکل خود را در یک روز تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی تیموری چند روزی بیشتر نیست که از اسپانیا و نمایشگاه گردشگری و بین المللی فیتور مادرید برگشته است او به همراه رییس سازمان میراث فرهنگی در این دوره از نمایشگاه که ایران نیز پاویون داشت، شرکت کرده بود.

حالا پس از برگشت از این سفر در یک روز و در ایام نزدیک به عید نوروز و فعالیت ستاد گردشگری چهار اداره کل، هماهنگی های ملی، نظارت و ارزشیابی، آموزش و برنامه ریزی را دچار تغییر کرد. هنوز کارشناسان این معاونت گردشگری در شوک این تغییرات هستند.

او که از بدنه سازمان میراث فرهنگی بوده و دفتر اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری را بر عهده داشت، حالا قرار است برخی از افراد را خارج از بدنه سازمان به عنوان مدیران کل معرفی کند.

حسین اله بداشتی مدیرکل دفتر همکاری و توافق‌های ملی گردشگری بود که قرار است به جای او لیلا اژدری این سمت را بر عهده بگیرد. اژدری قبلا سرپرست دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری بود.

محمد ثابت اقلیدی مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری نیز جای خود را به جواد موسوی می دهد او در پژوهشگاه و معاونت گردشگری مشهد فعالیت می کرده است. به جای محمد رضا اکبری مدیر دفتر مطالعات و آموزش گردشگری نیز زاهد شفیعی عهده دار این سمت خواهد شد شفیعی از بدنه کارشناسی میراث فرهنگی نبوده و از اصفهان به تهران خواهد آمد.

دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری نیز تا کنون سرپرستی داشت امروز به علیرضا رحیمی سپرده می شود. رحیمی مدتها پیش در معاونت گردشگری مناطق آزاد فعالیت می کرد.

محمد ابراهیم لاریجانی مدیرکل بازاریابی و تبلیغات هنوز در این جایگاه قرار دارد. مراسم معارفه مدیران جدید امروز هفتم بهمن ماه ساعت ۱۶ در معاونت گردشگری برگزار می شود.