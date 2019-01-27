تجدید میثاق جامعه قرآنی با بنیانگذار جمهوری اسلامی

مهدی قره شیخلو رییس سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آیین تجدید میثاق با جامعه قرآنی گفت: یکی از برنامه‌های کمیته قرآن ستاد دهه فجر برگزاری مراسم تجدید میثاق جامعه قرآنی با آرمان‌های انقلاب و امام خمینی(ره) است.

وی ادامه داد: بر همین اساس امسال مراسم تجدید میثاق جامعه قرآنی با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) ۱۰ بهمن در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام راحل(ره) برگزار خواهد شد.

رییس سازمان دارالقرآن الکریم در ادامه بااشاره برنامه های این روز تصریح کرد: ۱۰ بهمن ماه با ادای احترام به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در حرم مطهر امام خمینی(ره) با بپایی برنامه های مختلفی برگزار خواهد شد.محفل انس با قرآن با حضور سید حسن خمینی تولیت حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

وی افزود: افتتاح مرکز قرآن و عترت حرم به عنوان یک پایگاه قرآنی نیز از دیگر برنامه های این روز است.

قره شیخلو ادامه داد: این مراسم با حضور جمعی از مدیران، مسئولان و فعالان قرآنی کشور روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۹ برپا می شود و به جهت راحتی قرآن دوستان ایاب و ذهاب در ساعت ۱۴:۳۰ از روبروی سازمان دارالقرآن به نشانی خیابان حافظ،خیابان رشت مهیا می باشد.