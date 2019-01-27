پتروشیمی گچساران قریب به ۵۹ درصد پیشرفت دارد/تحقق اشتغال ۵۰۰ نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید مبارکی ظهر یکشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی کهگیلویه و بویراحمد، افزود: پیش بینی می شد که در سه ماهه اول سال ۹۸ در حوزه پتروشیمی راه اندازی را داشته باشیم که بروز مشکلاتی هدفگذاری برنامه ریزی شده را به تعویق انداخت.

مبارکی با اشاره به اینکه تامین مالی پروژه از بخش ریالی با محوریت آورده سهم دار و بخش ارزی (ال سی) توسط منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ ۲۲۰ میلیون یورو با هدف خرید تجهیزات انجام می شود، افزود: در این حوزه نیز اقدامات لازم اجرایی خواهد شد.

مبارکی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات مطرح شده تحریم های ایجاد شده، تامین نقدینگی و مشکلات معافیت های گمرکی است که باید اقدامات لازم برای رفع محدودیت ها اجرایی می شد و جلساتی پیرامون این موضوع برگزار شده است.

مبارکی با اشاره به تولید محصول پتروشیمی گچساران، تصریح کرد: هدفگذاری تولید سالیانه یک میلیون تن اتیلن در پتروشیمی گچساران برای پتروشیمی های بروجن، دهدشت، ممسنی و کازرون انجام شده است.

مبارکی با بیان اینکه پیش بینی شده که در ابتدای کار بعد از تولید، محصول به خط اتیلن غرب برای مصرف پتروشیمی های هدف که از خط مورد نظر تغذیه می شوند، انتقال داده شود، افزود: ‌تامین خوراک این حوزه از پالایشگاه بید بلند عملیاتی خواهد شد.

مدیرعامل طرح پتروشیمی گچساران گفت: در حال حاضر ۵۰۰ ‌نیرو در این پتروشیمی مشغول به کار است و پیش بینی ارتقای اشتغال زایی نیز وجود دارد.