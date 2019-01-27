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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۳

خدمت آنلاین جدید برای ارسال کالا در ظروف چندبار مصرف

خدمت آنلاین جدید برای ارسال کالا در ظروف چندبار مصرف

یک شرکت تجارت آنلاین خدمتی جدید ارائه کرده تا مشتریان بتوانند کالاهایی مانند آب پرتقال و مواد شوینده را در ظرف های چند بار مصرف در خانه خود تحویل بگیرند و به این ترتیب مصرف پلاستیک کمتر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، یک شرکت خدمات تجارت آنلاین مشغول دیجیتالیزه کردن خدمت قدیمی ارسال کالاهایی مانند آب پرتقال، شامپو و مواد شوینده به درب خانه ها در محفظه های شیشه ای و فلزی است.

این خدمت «لوپ» (Loop) نام گرفته و با هدف کاهش مصرف پلاستیک ارائه می‌شود و شرکت‌های بزرگی مانند کوکاکولا، پپسی و تسکو از آن پشتیبانی می کنند.

کاربران این خدمت مذکور می‌توانند به طور آنلاین کالاهای مورد نظر خود را سفارش دهند، کالاهای مذکور محفظه های شیشه ای و فلزی جلوی درب خانه مشتری تحویل می شود. این محفظه ها چند بار مصرف هستند. به عبارت دیگر مشتری پس از استفاده، آنها را تمیز می کند و تحویل می دهد و به این ترتیب می توان دوباره از آنها استفاده کرد.  خدمت مذکور در پاریس، نیویورک، نیوجرسی و پنسیلوانیا در ماه می ۲۰۱۸ ارائه خواهد شد.

همچنین «لوپ» در ماه های آتی در انگلیسی عرضه می شود و در سال ۲۰۲۰ خدمت مذکور در تورنتو توکیو و کالیفرنیا نیز ارائه خواهد شد.

کد مطلب 4524961

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