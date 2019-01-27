استعفای وزیر ارشاد تکذیب شد

همایون امیرزاده مدیرکل روابط عمومی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر از تکذیب شایعه استعفای وزیر فرهنگ و ارشاد خبر داد.
صبح امروز برخی از رسانهها مدعی استعفای سید عباس صالحی وزیر ارشاد شده بودند.
امیرزاده به مهر گفت: وزیر ارشاد هم اکنون مشغول انجام وظایف وزارتی خود است و هر گونه ادعایی درباره استعفای ایشان به صورت رسمی تکذیب میشود.
سنت شایعهپراکنی درباره استعفای مقامات در ایران سنت دیرپایی است. به باور برخی از رسانهایها برخی از این اخبار به منظور گمانهزنی درباره واکنشهای احتمالی درباره این اتفاق منتشر میشود.
فعلا منبع دیگری درباره تایید یا رد این ادعا خبری اعلام نکرده است.
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