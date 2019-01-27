لزوم همکاری ایران وکره جنوبی دررابطه باانتقال دانش مالکیت فکری

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در وزارت دادگستری برگزار شد،محمود حکمت نیا با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران حرکت جدیدی را در توسعه صنعت و فن آوری آغاز کرده است، بر انتقال تجربیات کره جنوبی و تبادل دانش بین دوکشور در این زمینه تاکید کرد.

«یوجانگ هیان» سفیر کره جنوبی در تهران نیز در این دیدار با اشاره به زمینه های همکاری ایران و کره جنوبی در اقتصاد و صنعت گفت: مالکیت فکری حوزه مناسبی برای همکاری بین دو کشور است و پروژه انتقال دانش در راستای همین همکاریها است.

در این دیدار کارشناسان سازمان مالکیت فکری و آژانس توسعه سرمایه گذاری تجاری کره جنوبی نیز برخی ویژگی های پروژه انتقال دانش بین دو کشور را برشمردند.

همچنین بعد از ظهر شنبه جلسه پرسش پاسخ بین برخی از اساتید مالکیت فکری و اعضای هیات علمی دانشگاههای ایران و قضات دادگستری با هیات اعزامی کره جنوبی در وزارت دادگستری برگزار شد.

اعزام هیات های کارشناسی سازمان مالکیت فکری کره جنوبی به ایران در راستای امضاء تفاهم نامه پروژه مشترک انتقال دانش بین وزارت دادگستری و سازمان مالکیت فکری کره جنوبی برگزار می شود.