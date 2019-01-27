به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی صادقی پیش از ظهر یکشنبه در نخستین همایش استانی صبر که با محوریت ترویج فرهنگ صلح و بخشش و تجلیل از اسطوره‌های صبر در کرج برگزار شد، اظهار کرد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا بگوییم؛ برای ما صبر، صلح و سازش و بخشایش اهمیت بالایی دارد.

وی با تأکید بر اینکه ایرانیان را از دیرباز با مهربانی و عطوفت می‌شناسند، گفت: اخلاق جوانمردی در ایرانیان ریشه دارد و به اسلام لبیک گفتند زیرا می‌دانستند اسلام دین اخلاق است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه بابیان اینکه مهربانی ریشه در انسانیت دارد، گفت: پیامبر خدا با خُلق نیک خود اعراب جاهلی را بااخلاق ساخت و مدینه نبی را برپا کرد و بین گروه‌ها اخوت و برادری برقرار کرد.

حجت‌الاسلام صادقی بیان کرد: فرهنگ ایرانی اسلامی آدمی را به صلح، سازش و مهربانی دعوت کرده است، دین اسلام رسول خدا را به نام پیامبر صلح معرفی می‌کند، جهاد پیامبر نمونه‌ای از مهربانی ایشان است که در دفاع از انسانیت و حق مظلومان در برابر ظالمان ایستاد و این اولین درس از قرآن است که می‌آموزیم.

وی در بخش دیگری در مورد غضب با اشاره به اینکه انسان‌های ضعیف که خویشتن‌دار نیستند غضبناک و خشمگین می‌شوند، گفت: اسلام بر خویشتن‌داری در هنگام خشم تأکید دارد زیرا غصب موجبات تضعیف جامعه است.

بیشترین پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده در دادگستری به دلیل بی‌صبری‌ها، شتاب داشتن و خشمگین شدن افراد است معاون فرهنگی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه اگر جناح‌ها و گروه‌ها در یک قسمت از کشور به جان هم بیافتند هیبت و شکوه آن‌ها از بین می‌رود، افزود: در مقابل خشم باید صبر کرده و از عجله، شتاب و تندی و خشم پرهیز کنیم.

حجت‌الاسلام صادقی در بخش دیگری تأکید کرد: بیشترین پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده در دادگستری به دلیل بی‌صبری‌ها، شتاب داشتن و خشمگین شدن افراد است که موجب می‌شود انسان توانایی انجام کار درست را از دست بدهد.

وی در ادامه بر اهمیت کنترل غضب تأکید کرد و گفت: خداوند در مقابل پوشاندن و کنترل غضب از سوی انسان عیوب او را می‌پوشاند، خداوند برای آبرومندی به ما عقل داده است و تأکید بر هوشیاری دارد برای همین ما را از شراب بر حذر می‌دارد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: قرآن کریم به صابران و آن‌هایی که گذشت دارند بشارت داده است که دو پاداش دریافت می‌کنند چون صبر داشته‌اند و با خوبی بدی‌ها را پاسخ داده‌اند.

حجت‌الاسلام صادقی با تأکید بر اینکه در مقابل اقدامات گردن کشان در جامعه که گروه اندکی هستند نباید صبر داشت، گفت: اما در دیگر موارد نیکی کردن موجب اصلاح افرادی است که رخدادهایی ازجمله نزاع‌ها و دعواها را خلق کرده‌اند و بخشایش و بردباری در این زمینه‌ها از دستورات و تأکیدات اسلام است.

مردم را دعوت می‌کنیم تا در فضای مجازی با راه‌اندازی هشتگ ها یا نماد پیشوندی با عنوان می‌بخشم این فرهنگ را در جامعه ترویج دهند وی بر اهمیت عیب‌جویی نکردن از مردمان در جامعه تأکید کرد و گفت: دنبال عیب مردم رفتن از اخلاق‌های بدی است که نباید دنبال شود، اما در دستگاه قضا این اقدام یک وظیفه است که به آن عمل می‌شود اما آن‌ها نیز در کنار تعقیب و رسیدگی به شکایات مردمی باید مراقب باشند که در این زمینه در حد قانونی عمل کنند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت توجه به عدالت در حضور خداوند متعال، بیان کرد: برقراری فرهنگ صلاح بین مردم نیز از بالاترین خیرات است.

حجت‌الاسلام صادقی در بخش دیگری خطاب به افراد فعال در دادگستری و حوزه قضا، گفت: بااقتدار، مستقل و قاطع عمل کنید اما در عین اقتدار، مهربانی پیشه کنید و در کنار صلابت تواضع داشته باشید و در عین قدرت بردبار باشید.

وی تأکید کرد: مردم را دعوت می‌کنیم تا در فضای مجازی با راه‌اندازی هشتگ ها یا نماد پیشوندی با عنوان می‌بخشم این فرهنگ را در جامعه ترویج دهند و جامعه را به صبوری تشویق کنند و در فضای مجازی همیار صبر به معنای بخشایش، گذشت و رضایت را گسترش دهیم.

معاون فرهنگی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت گسترش بخشایش حسینی، صبر زینبی و صبر فاطمی در فضای مجازی از جوانان خواست که این کلیدواژه‌ها را هشتگ کنند و افزود: پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد ملی صبر برای مشارکت‌های مردمی در این زمینه آماده است.

حجت‌الاسلام صادقی اشاره کرد: در اقدامی دیگر مدنظر است از هر استانی بخششی که صورت می‌گیرد را به‌عنوان صلح و سازش رضوی در حرم مطهر امام رضا (ع) انجام دهیم.