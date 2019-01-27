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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۲

تجلیل از توانمندی‌های صنعت داروسازی در چهل‌سالگی انقلاب

تجلیل از توانمندی‌های صنعت داروسازی در چهل‌سالگی انقلاب

در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، از دست اندرکاران تولید ۱۲۰ قلم دارو که برای اولین بار در کشور تولید شده‌اند، تجلیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در راستای معرفی توانمندی‌های صنعت داروسازی کشور، سازمان غذا و دارو با همکاری سندیکاها و انجمن‌های مرتبط، محصولات تجاری‌شده و نوین شرکت‌های شرکت‌های تولیدکننده ملزومات دارویی، تولیدکننده دارو، مواد اولیه، شرکت‌های تولیدکننده مکمل و فرآورده‌های بیولوژیک، طبیعی و سنتی را معرفی و از مدیران این شرکت‌ها تجلیل به عمل می‌آورند. 

این محصولات شامل داروهایی است که از بهمن‌ ۱۳۹۶ تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷ برای نخستین‌بار در داخل کشور تولید شده‌اند.

آیین تجلیل از توانمندی‌های صنعت داروسازی، با حضور سرپرست وزارت بهداشت، روز دوشنبه، ۱۵ بهمن ۹۷ در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4525118
حبیب احسنی پور

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