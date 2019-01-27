به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور با توجه به اخطاریه هواشناسی مبنی بر ورود و فعالیت سامانه ناپایدار و بارشی، اظهار کرد: این سامانه از اواخر وقت امشب به منطقه البرز مرکزی وارد می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت این سامانه بارشی‌ تا سه‌شنبه، گفت: ضروری است فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران در آماده‌باش کامل باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: پی آمد ورد این سامانه بارشی به استان بارش شدید و ساعتی باران، رعدوبرق و وزش باد خواهد بود.

مهرور با تأکید بر اینکه بارش‌ها در ارتفاعات استان به صورت برف خواهد بود، گفت: سیلابی شدن رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر عمومی پیش‌بینی می‌شود.

وی تأکید کرد: به‌تدریج از دوشنبه‌شب با افت دما و تغییر فاز بارش‌ها به برف در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی استان به‌ویژه طالقان، ارتفاعات جاده چالوس و دیزین ریزش سنگ و ریزش بهمن پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز اضافه کرد: شهروندان از توقف و اسکان در بستر و حریم رودخانه‌ها خودداری کنند.

مهرور بر رفع آب‌گرفتگی معابر درون‌شهری تأکید کرد و افزود: از شهروندان می‌خواهیم از سفرهای غیرضروری به‌ویژه در جاده‌های کوهستانی که احتمال ریزش سنگ وجود دارد، خودداری کنند و در صورت عبور از محورهای برف‌گیر زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.