به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور با توجه به اخطاریه هواشناسی مبنی بر ورود و فعالیت سامانه ناپایدار و بارشی، اظهار کرد: این سامانه از اواخر وقت امشب به منطقه البرز مرکزی وارد میشود.
وی با اشاره به فعالیت این سامانه بارشی تا سهشنبه، گفت: ضروری است فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران در آمادهباش کامل باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: پی آمد ورد این سامانه بارشی به استان بارش شدید و ساعتی باران، رعدوبرق و وزش باد خواهد بود.
مهرور با تأکید بر اینکه بارشها در ارتفاعات استان به صورت برف خواهد بود، گفت: سیلابی شدن رودخانهها و آبگرفتگی معابر عمومی پیشبینی میشود.
وی تأکید کرد: بهتدریج از دوشنبهشب با افت دما و تغییر فاز بارشها به برف در ارتفاعات و جادههای کوهستانی استان بهویژه طالقان، ارتفاعات جاده چالوس و دیزین ریزش سنگ و ریزش بهمن پیشبینی میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز اضافه کرد: شهروندان از توقف و اسکان در بستر و حریم رودخانهها خودداری کنند.
مهرور بر رفع آبگرفتگی معابر درونشهری تأکید کرد و افزود: از شهروندان میخواهیم از سفرهای غیرضروری بهویژه در جادههای کوهستانی که احتمال ریزش سنگ وجود دارد، خودداری کنند و در صورت عبور از محورهای برفگیر زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.
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