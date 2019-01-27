به گزارش خبرنگار مهر از امارات، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۷:۳۰ روز دوشنبه در مرحله نیمه نهایی هفدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا به مصاف تیم ملی ژاپن خواهد رفت تا در صورت پیروزی در این دیدار طلسم ۴۳ سال فینالیست نشدن را بکشند.

کارلوس کی روش بعدازظهر امروز در نشست خبری مربوط به این دیدار شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه هزاع بن زاید شهر العین پاسخ داد.

برابر تیم فوق العاده ژاپن بازی داریم

دیدار با ژاپن بسیار مهم است و خوشحالم در این مرحله هستیم و می خواهیم برابر ژاپن بازی کنیم. فکر نمی کنم نیازی باشد من تمام احترام خودم را نسبت به کشور بزرگ ژاپن اعلام کنم. مقابل تیم فوق العاده ژاپن بازی می کنیم. مطمئنا بعد از گذشت چندین سال و پشت سر گذاشتن تمام سختی ها و هیجانات به نیمه نهایی رسیدیم.

با موفق ترین تیم آسیا بازی داریم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره اینکه بردهای ژاپن بیشتر اقتصادی بوده است و دفاعی تر از جام جهانی بازی می کند اظهار داشت: من دیدگاه متفاوتی دارم. ژاپن تیمی قوی است که بازیکنان با شخصیتی دارد. ما با موفق ترین تیم در آسیا بازی داریم. آنها فوتبال فوق العاده ای دارند.

صحبت کی روش با زبان ژاپنی

کی روش تصریح کرد: من افتحار کار کردن در ژاپن را دارم. سپس کی روش به ژاپنی صحبت کرد و عنوان داشت: ژاپنی صحبت کردم که دوستان ژاپنی امیدار شوند. جمله ای که با خنده عنوان شد و باعث خنده خبرنگاران ژاپنی شد.

ژاپنی ها برنامه فوق العاده ای دارند

کی روش در ادامه تصریح کرد: فرصت داشتم دو سال در کشور فوق العاده ژاپن باشم. از نزدیک ببینم چه برنامه ریزی هایی برای فوتبال پایه و فوتبال بانوان می کنند و نتایجی هم که آنها می گیرند گویای برنامه ریزی آنهاست.

حضور ژاپن اتفاقی نیست

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ادامه با اشاره به موفقیت های ژاپن اذعان داشت: آنها چهار بار به قهرمانی در جام ملت ها رسیده اند و به دور دوم جام جهانی هم رسیدند. آنها کلمبیا را برده اند. برای شش ماه آینده هم با توجه به مسابقات کوپا آمریکا هم کشورهایی مثل آرژانتین و برزیل از ژاپن بخواهند تا در این بازی ها شرکت کند. این موضوع اتفاقی نیست. البته درست است که از قطر به عنوان میزبان بخواهند در کوپا باشد. ولی حضور ژاپن اصلا اتفاقی نیست.

تشکرم را به گوش ژاپنی ها برسانید

وی افزود: یک روز قبل از بازی با ژاپن که در نیمه نهایی جام ملت هاست از دوستان ژاپنی می خواهم مراسم تقدیر و تشکر من را از مسئولان ژاپن و کشور ژاپن که سه سال فرصت دادند تا در کنار این مردم فوق العاده کار کنم به گوش آنها برسانید. مخصوصا باشگاه ناگویا که این فرصت را به من داد.

درس عبرت برای مربیان داخل ایران!

کی روش در ادامه با اشاره به عملکرد ژاپن در سال های گذشته افزود: من یک مثال می خواهم بزنم. در سال 1998 که در باشگاه ناگویا ژاپن بودم فدراسیون فوتبال ژاپن 9 بازیکن من را برای تیم ملی گرفت. این مثال می تواند برای کسانی که در ایران در خانه هستند مثال خوبی باشد. نگذاشتند ما آنها را داشته باشیم. آنها از ژانویه تا ماه جوئن بازیکنان ما را گرفتند. این برای ایرانی ها می تواند مفید باشد تا به این موضوع توجه کنند. من از ین اتفاق ناراحت بودم اما آنها با من صحبت کردند. حالا می بینید که ژاپن چه بازیکنانی دارند. ولی به عنوان یک مربی خارجی باید به برنامه های فدراسیون فوتبال ژاپن در زمینه توسعه احترام می گذاشتم. این موضوع مثال خوبی است. همین هم هست که این تیم در چهار دهه گذشته بسیار قدرتمند است.

خواسته قلبی ام پیروزی ایران است

وی افزود: باعث افتخارم است که فردا روبروی این تیم قرار می گیرم و امیدوارم هواداران هر دوتیم لذت ببرند. اما با تمام احترامی که برای ژاپنی ها قائلم باید بگویم خواسته من از صمیم قلب این است که ایران پیروز میدان شود.

با بازیکنانم به این سطح رسیدیم

کی روش در پاسخ به این سوال که با توجه به بسته ماندن دروازه ایران و بازی های خوبی که ایران انجام داده اید با توجه به حضور شما در ایران و همراهی این تیم در جام های جهانی قبلی بوده است افزود: مطمئنا وقتی شما بصورت سیستماتیک فرصت داشته باشید تا تحلیل عمیقی از بازیکنان داشته باشید رابطه خوبی می توانید با آنها هم بگیرید. متاسفانه در تیم های ملی دنیا خیلی ها نتیجه گرا هستند اما من در ایران توانستم با توجه به شناختی که از بازیکنانم داشتم با همدیگر به این سطح برسیم.

مربیان دیگر شعبده باز هستند

وی افزود: حضور در جام جهانی کمک می کند تا اعتماد به نفس بالا برود و بازیکنان به بلوغ برسند. اما متاسفانه مربیان در تیم های ملی دیگر مربی نیستند و آنها شعبده باز هستند. اگر ببرند ادامه می دهند و اگر نه که هیچ.

بازی با نقشه تاکتیکی ششم؟

«این تیم در بازی های قبلی با پنج پلان مختلفی بازی کرد آیا در بازی فردا با ششمین پلان خود بازی خواهد کرد؟» سوال یک خبرنگار بود. کی روش هنگامی که خواست به این سوال پاسخ دهد صداهای بطور اتوماتیک در مجموعه پخش شد که کی روش مجبور شد حرف هایش را قطع کند و همین موضوع باعث شد تا کی روش و حضار به شدت بخندند و کی‌روش در پایان و با لحنی شوخ طبعانه گفت: گاهی اوقات باید گفت بسه! خفه!

ژاپن تیم خیلی خوبی دارد. آنها بسیار خوب و حساب شده هستند. اما مهم این است که هوش خودمان را از دست ندهیم. ما پس از هشت سال و تمامی از خود گذشتگی ها سلاح‌های خودمان را داریم تا بار دیگر نشان دهیم ما ایران هستیم.