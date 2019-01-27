پیشرفت و اقتدار امروز کشور قابل قیاس با گذشته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی ظهر امرز یکشنبه در یازدهمین جشنواره استانی حضرت علی اکبر (ع) که در محل سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: امام راحل فرمودند که انقلاب اسلامی کلیدها و سنگرهای جهان را فتح خواهد کرد و امروز می‌بینیم با همه توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی کشور ما روز به روز رو به جلو در حال پیشرفت است.

وی افزود: به شما جوانان توصیه می کنم برخی از کتاب های تاریخ در مورد قبل از انقلاب را بخوانید و ببینید این کشور از نظر فرهنگ ،اخلاق و ... چه جایگاهی داشته است و امروزه در چه جایگاهی قرار داریم ؛ کشور ما در آن زمان خوار و ذلیل و برده آمریکا بود ولی امروز با ۴۰ سال ایستادگی و مقاومت در دنیا سربلند هستیم.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: در زمان رژیم سابق ۵۰ هزار مستشار آمریکایی در کشور بود و همیشه وابسته به آنها بودیم و استکبار به ما اجازه پیشرفت نمی داد و اراده ای از خود نداشتیم.

سردار ریحانی تصریح کرد : باید از امام خمینی (ره) که این عزت و سربلندی را برای ما به ارمغان آورد، یاد کنیم و عزت و خود باوری امروز ما هدیه امام بود و مقام معظم رهبری با ادامه مسیر راه امام موجب شده است که امروز نظام اسلامی در دنیا سربلند باشد.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی در چهل سالگی خود پیشرفت های عظیمی در تمامی عرصه ها به دست آورده است، گفت: امروز صاحب خط تولید خودرو هستیم در حالی که قبل از انقلاب در آن زمان تمامی قطعات را از خارج کشور وارد می‌کردیم ولی امروز ما با تولید داخلی پیشرفت‌های فراوانی داشته ایم.

سردار ریحانی افزود: قبل از انقلاب نمی توانستیم در صنعت نظامی چیزی تولید کنیم ولی امروز با تلاش جوان‌هایی مانند شما سربازان موشک‌های ما هزاران کیلومتر از خاک دشمن را طی خواهد کرد و لرزه به جان دشمنان انداخته است.



فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه ادامه داد: شما جوانهای عزیز سرباز ، کتاب چهل ساله انقلاب را بخوانید در همه صحنه‌ها ما جایگاه خوبی داریم و امروز شاهدیم جزو کشورهای پیشرفته در علم هستیم و در صنعت سدسازی جزو هشت کشور برتر دنیا که این امر نشان از پیشرفت های کشور دارد.

وی تصریح کرد: شما سربازان باید بدانید ما در آن زمان کجا بودیم و حالا کجاییم؛ برای این پیشرفت‌ها خون‌های زیادی تقدیم انقلاب کرده ایم صدها هزار جوان شهید شده‌اند و بیشتر شهدای ما هم سن و سال شما بوده اند.

سردار ریحانی گفت: مشکلات اقتصادی امروز ما بخشی از اثر تحریمها و بخشی هم ناشی از ناکارآمدی برخی از مسئولان است که به لطف الهی و تدابیر رهبر معظم انقلاب و مقاومت این ملت، از این مشکلات هم عبور خواهیم کرد.

گفتنی است، در پایان این مراسم، از تعدادی از پاسداران ساعی و سربازان نمونه سپاه تجلیل به عمل آمد.