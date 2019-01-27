طراحی و ساخت کیسه جاذب آب توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز پژوهش و فناوری فرآیندهای غشایی دانشگاه علم و صنعت ایران موفق به طراحی و ساخت کیسه ای شدند که آب غیر قابل شرب را به آب قابل آشامیدن تبدیل می کند.

در این فرآیند از یک غشای نیمه تراوا به عنوان عامل جداسازی استفاده می شود. داخل کسیه از غشای اسمز مستقیم ساخته شده است که میکرو ارگانیسم‌ها و ماکرومولکول‌ها و بیشتر یون‌ها را دفع کرده و آب تمیز ایجاد می­ کند.

با استفاده از این کیسه­ ها می­ توان هرنوع آبی را بدون مصرف انرژی تصفیه کرد و چون فشاری اعمال نمی­ شود گرفتگی بسیار کم است.

کیسه با محلول جاذب خوراکی (مانند مواد مغذی) پر شده و با قرار دادن کیسه در محلول آبی و حتی آب گل‌آلود، پس از چند ساعت آب تحت فشار اسمزی به داخل محفظه نفوذ کرده و محلول جاذب رقیق می‌شود. در پایان، این محلول جاذب رقیق می‌تواند به طور مستقیم مصرف شود.

هدف از ساخت کیسه جاذب آب، استفاده در مواقع ضروری و وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی مانند زلزله، سیل، جنگ و... است که در مواقع ضروری به رفع مشکل کمبود آب در مناطق آسیب دیده کمک خواهد کرد.