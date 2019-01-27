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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۲۱

کره جنوبی به ژاپن هشدار داد

کره جنوبی به ژاپن هشدار داد

یک مقام نظامی بلندپایه کره جنوبی نسبت به پروازهای شناسایی جنگنده‌های ژاپنی به این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، «جونگ کیونگ دو»، وزیر دفاع کره جنوبی در مورد پروازهای شناسایی جنگنده های ژاپنی به این کشور هشدار داد و از نیروی دریایی این کشور خواست با جدیت با پروازهای شناسایی در ارتفاع پایین مقابله کنند.

وزیر دفاع کره جنوبی این پروازها را تحرکات تنش‌زا عنوان کرده است.

جونگ کیونگ دو این هشدار را در جریان سفر به یک پایگاه نظامی دریایی در شهر بندری بوسان مطرح کرده است.

تنش‌ها میان کره جنوبی و ژاپن پس از آن بالا گرفت که ژاپن یک ناو جنگی کره جنوبی را متهم کرد که رادار موشکی خود را به سوی هواپیماهای گشت زنی ژاپن نشانه گرفته است، هرچند کره جنوبی این اتهامات را رد کرده است.

کد مطلب 4525440

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