به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره دانش آموزی دوست داران آرشیو ملی در محل آرشیو ملی ایران برگزار شد. علیرضا زر افشان معاون اسناد سازمان کتابخانه ملی ایران در اولین جشنواره دانش‌آموزی دوست‌داران آرشیو ملی ایران، گفت: آرشیو ملی حافظه مردم و دولت‌هاست و وظیفه این میراث پیوند بین گذشته و آینده است. از همین روست که این موضوع اهمیت دارد.

وی ادامه داد: ارزش اسناد مربوط به اطلاعاتی است که شامل آنهاست و این اطلاعات می تواند به دانش تبدیل شود و آینده جامعه ای را بسازد. امروزه تمرکز بر مردم در آرشیوها از رویکرد جدید در سازمان‌های اسنادی دنیا دانست چرا که آرشیوها نقش بسیار مهمی در شکل‌دهی به هویت مردم و ملت‌ها ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه پیوند بین آرشیو و نظام تعلیم و تربیت بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: وظیفه آرشیو در حوزه تعلیم و تربیت، هویت‌بخشی به نسل آینده است. نسل امروز ما با کمک آرشیوها می‌تواند در آینده به هویت ملی خود شکل دهد و به آن افتخار کند. اسناد به استیفای حقوق مردم کمک می‌کند. مردم در سطح مناسبات فردی و ملی و بین‌المللی خود می‌توانند از اسناد استفاده کنند.

وی در ادامه به رویکرد پژوهشی جشنواره‌های دانش‌آموزی و پیشرفت دانش‌آموزان در مباحث علمی و پژوهشی اشاره کرد و گفت: رویکرد جدید آموزش و پرورش توجه به دانش‌آموز پژوهنده است. امروز ۶۶۴ پژوهش‌سرای دانش‌آموزی در بین ۷۲۰ منطقه کشور به عنوان بستر خاص پژوهشی در نظر گرفته شده است. پیوند بین پژوهش‌سراها با سازمان اسناد و کتابخانه ملی می‌تواند بستر مناسبی برای تعمیق فرهنگ پژوهش در اسناد و رجوع به آن به عنوان منبع دانش باشد.

در ادامه مراسم اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با گلایه از توجه نکردن مسئولان به آرشیو اسناد موجود در کشور، گفت: آموزش و پرورش نهادی است که می‌توان با کمک آن فرهنگ توجه به اسناد را در جامعه تعمیق بخشید. ما باید کنار آموزش و پرورش باشیم و برای توسعه و آگاهی‌ نسل امروز تلاش کنیم.

وی اضافه کرد: مراجعه به آرشیو و سابقه تاریخی جامعه را از جهل نجات می دهد. همچنین باعث بالا رفتن تجربیات می شود و بخش عمده تجربیات و دانش امروز ما در همین اسناد نهفته است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی اظهار کرد: همه ما موظفیم که دانش را در اختیار نسل بعد قرار دهیم. آموزش و پرورش یکی از نهادهایی است که می‌توان با کمک آن فرهنگ توجه به اسناد را در جامعه تعمیق ببخشیم. میلیون‌ها سند در این سازمان وجود دارد که پشت همه آن‌ها یک پیشینه و عقبه بزرگ از تاریخ و تمدن این کشور است.