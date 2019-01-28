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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۳۲

گزارش خبرنگار مهر از امارات؛

بیرانوند:نمی‌دانم چه بگویم/تمرکزمان را از دست دادیم و شرمنده شدیم

بیرانوند:نمی‌دانم چه بگویم/تمرکزمان را از دست دادیم و شرمنده شدیم

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران گفت: هدفمان رسیدن به دیدار فینال بود اما با شکست برابر ژاپن شرمنده مردم شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، دیدار مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه به قضاوت کریستوفر جیمز بث از استرالیا در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر العین آغاز شد که این دیدار با برتری ۳ بر صفر ژاپن به پایان رسید تا طلسم فینالیست شدن ایران ۴۷ ساله شود. 

علیرضا بیرانوند بعد از این بازی گفت: نمی دانم چه بگویم. شرمنده مردم شدیم. تمرکزمان را در یک صحنه از دست دادیم و چند نفر رفتند سمت داور که اعتراض کنند و همان بازیکن ژاپن بلند شد و زمینه ساز گل شد. 

وی ادامه داد: ما برای رسیدن به فینال و قهرمانی در آسیا تلاش کردیم اما متاسفانه نتوانستیم به خواسته مان برسیم. 

کد مطلب 4526609
مهدی مرتضویان

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