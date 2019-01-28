به گزارش خبرنگار مهر از امارات، دیدار مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه به قضاوت کریستوفر جیمز بث از استرالیا در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر العین آغاز شد که این دیدار با برتری ۳ بر صفر ژاپن به پایان رسید تا طلسم فینالیست شدن ایران ۴۷ ساله شود.

علیرضا بیرانوند بعد از این بازی گفت: نمی دانم چه بگویم. شرمنده مردم شدیم. تمرکزمان را در یک صحنه از دست دادیم و چند نفر رفتند سمت داور که اعتراض کنند و همان بازیکن ژاپن بلند شد و زمینه ساز گل شد.

وی ادامه داد: ما برای رسیدن به فینال و قهرمانی در آسیا تلاش کردیم اما متاسفانه نتوانستیم به خواسته مان برسیم.