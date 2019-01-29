مدیران شهرستان دیر عملکرد خود را به مردم ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم علی حسنی صبح سه‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر با بیان اینکه بهای انقلاب خون هزاران شهید، ایثارگران و جانباز و استقامت آزادگان سرافراز است که برای حفظ انقلاب تلاش کردند اظهار داشت: ما به عنوان میراث داران این انقلاب وظیفه داریم که برای تداوم آن و ناکام گذاشتن دشمن از اهداف پلید خود از انقلاب اسلامی و آرمان های آن صیانت و حفاظت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در ایام الله دهه‌فجر با رعایت حرمت ایام فاطمیه از سوی مسئولان برنامه‌های مناسب در سطح شهرستان اجرا شود خاطر نشان کرد: در دهه فجر امسال برنامه های خوبی در سطح شهرستان توسط ستاد دهه فجر و چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

علی‌حسنی با تاکید بر استفاده مدیران دستگاه های دولتی از فرصت فضای مجازی و رسانه ها برای بیان عملکرد خود و ظرفیت های موجود در شهرستان گفت: با معرفی خدمات دولت و همچنین قابلیت‌های شهرستان، می‌توانیم سرمایه‌گذاران را در راستای توسعه و رونق شهرستان و ایجاد کسب و کار و اشتغال دعوت کنیم.

فرماندار دیر با اشاره به حضور معاون رئیس جمهوری، استاندار و دو تن از معاونان استاندار در برنامه ها و بازدید از شهرستان در ایام الله دهه فجر اظهار داشت: افتتاح و عملیات اجرایی شماری از پروژه ها و برنامه های فرهنگی و هنری از دیگر برنامه های ستاد دهه فجر شهرستان است.

علی‌حسنی با بیان اینکه پروژه هایی که اعتبار خاص دارند و قابل افتتاح باشد در برنامه های دهه فجر قرار گیرد گفت: پروژهای مختلفی در حوزه‌های مختلف عمرانی، ورزشی، فرهنگی و خدماتی در این شهرستان در دهه فجر افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار دیر تصریح کرد:حضور گسترده مردم و برپایی هرچه باشکوهتر جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خصوصاً شرکت گسترده در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن موجب اقتدار نظام و دلگرمی دولتمردان دولت تدبیر و امید می‌شود.

لزوم رعایت شئونات ایام فاطمیه

امام جمعه دیر نیز در این نشست گفت: با توجه به تقارن جشن های دهه فجر با ایام فاطمیه باید ویژه برنامه های ایام الله دهه فجر با رعایت شئونات ایام فاطمیه در سطح شهرستان برگزار شود.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی اظهار داشت: انقلاب دستاوردهای مادی زیادی داشته است اما دستاوردهای معنوی همچون بازگشت به هویت اسلامی، خودباوری،استقلال، آزادی و نجات از دوران سیاه بیشتر به مردم بویژه جوانان تبیین شود.

وی با بیان اینکه الگوگیری از سیره شهدا یک فرهنگ ارزشی و انقلابی است تصریح کرد: ترویج فرهنگ شهادت، سدی در برابر هجمه فرهنگی دشمن است.

امام جمعه دیر با اشاره به تغییر میدان امام خمینی (ره) مرکز شهرستان دیر گفت: تغییر این میدان با نظارت شورای ترافیک و یک تصمیم جمعی بوده است اما ما نیز به تندیس جدید نقدهایی داشتیم که قرار است اصلاح و در بلوار غربی شهر نصب شود.