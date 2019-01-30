به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اتمام مهلت تعیین شده برای نام نویسی از کاندیداهای فدراسیون های کاراته، ووشو و جودو، پرونده آنها به منظور تایید صلاحیت مدیریتی شان مورد بررسی در کمیته تطبیق وزارت ورزش یا شورای تجدید نظر قرار گرفت. نتیجه این بررسی ها در کنار انصراف های انجام شده، کنار رفتن برخی از کاندیداها در دو فدراسیون کاراته و جودو را موجب شد.

برای فدراسیون کاراته ۲۳ نفر نام نویسی کرده بودند اما در نهایت پرونده ۱۰ کاندیدا برای تایید صلاحیت به مراجع ذی صلاح ارسال شده است. از میان ۱۲ کاندیدایی هم که نامزد ریاست در فدراسیون جودو شدند هم صلاحیت مدیریتی ۸ نفر تائید شد.

عبدالله جعفری، ابوالفضل حیدریان، مهدی درخشنده بخت، منصور عبدی، توفیق کابلی، داود میقانی، آرش میراسماعیلی و مازیار ناظمی کاندیداهای فدراسیون جودو هستند که در صورت تایید صلاحیت نهایی می توانند در انتخابات شرکت داشته باشند.

در مورد فدراسیون ووشو که تنها دو کاندیدا داشت اما هیچ ریزشی ایجاد نشده است. صلاحیت مدیریتی مهدی علی نژاد رئیس فعلی و امیرعباس لشگری رئیس کمیته پزشکی ووشو آسیا و ایران تایید شده است.

بدین ترتیب پرونده ۲۰ کاندیدای ریاست در سه فدراسیون جودو، کاراته و ووشو در اختیار مراجع ذی صلاح قرار گرفته تا صلاحیت آنها برای حضور در انتخابات تایید و اعلام شود.

وزارت ورزش بعد از اعلام رسمی در این زمینه نسبت به تعیین زمان برگزاری انتخابات هر یک از این فدراسیون ها اقدام می کند.