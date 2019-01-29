به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تماشاگر تماشاخانه‌های اداره کل هنرهای نمایشی شامل مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه پنجم بهمن ۱۳۹۷ مشخص شد.

مجموعه تئاتر شهر آمار تفکیکی خود را از تاریخ شروع اجراهایی که هم اکنون روی صحنه دارد تا پنجم بهمن به شرح زیر اعلام کرد:

سالن اصلی هم اکنون میزبان «ازدواج آقای می‌سی‌سی‌پی» به کارگردانی احسان فلاحت‌پیشه است. نمایشی که اجرای خود را از ۱۴ دی آغاز کرده و طی ۱۸ اجرایی که با بلیت ۵۰۰ هزار ریالی پشت سر گذاشته، میزبان ۳۵۶۷ تماشاگر بوده است. از این ۳۵۶۷ تماشاگر، ۱۳۱۷ نفر با بلیت تمام‌بها، ۲۹۰ نفر با بلیت نیم‌بها، ۷۶۲ نفر با بلیت تخفیف‌دار و ۱۱۹۸ نفر با بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند تا در گیشه آن، رقم یک میلیارد ریال ثبت شود.

نمایش «آوازه‌خوان خیابان‌های منهتن» به کارگردانی میکاییل شهرستانی از ۱۹ دی در تالار چهارسو روی صحنه رفته و طی ۱۴ اجرا، میزبان ۹۳۵ تماشاگر بوده است. این ۹۳۵ تماشاگر، ۶۰۶ بلیت تمام‌بها، ۱۴ بلیت نیم‌بها و ۴۷ بلیت تخفیف‌دار خریدند و ۲۶۸ نفرشان نیز مهمان بودند. به این ترتیب در گیشه این اثر با قیمت بلیت ۴۰۰ هزار ریال، رقم ۲۶۰ میلیون و ۲۴۰ هزار ریال به ثبت رسیده است.

سالن قشقایی این روزها میزبان ۲ نمایش است. «در انتظار گودو» که ساعت ۱۷:۳۰ روی صحنه می‌رود و «ماه در آب» که ساعت ۱۹:۴۵ اجرا می‌شود.

«در انتظار گودو» به کارگردانی حسام‌الدین لک از ۱۸ دی روی صحنه رفته و طی ۱۵ اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان ۸۸۸ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۳۰۵ بلیت تمام‌بها، ۱۲۱ بلیت نیم‌بها، ۹۲ بلیت تخفیف‌دار و ۳۷۰ بلیت مهمان ارایه شده است. در گیشه این اثر با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار ریال، رقم ۱۳۱ میلیون و ۷۳۰ هزار ریال ثبت شده است.

«ماه در آب» به کارگردانی علی هاشمی نیز اجرای خود را از ۱۸ دی آغاز کرد و طی ۱۵ اجرا، میزبان ۶۴۳ تماشاگر بود. از این ۶۴۳ نفر، ۲۵۱ نفر بلیت تمام‌بها، ۶۰ نفر بلیت نیم‌بها و ۴۶ نفر بلیت تخفیف‌دار خریدند و ۲۸۶ نفر بلیت مهمان گرفتند و به این ترتیب در گیشه آن با بهای بلیت ۳۰۰ هزار ریال، رقم ۹۵ میلیون و ۳۴۰ هزار ریال به ثبت رسید.

سالن سایه نیز این روزها میزبان ۲ اثر است؛ «کالبدشکافی» به کارگردانی سامان ارسطو و «برفک» به کارگردانی جواد عاطفه.

«کالبدشکافی» اجرای خود را از ۱۹ دی آغاز کرده و طی ۱۴ اجرا میزبان ۶۸۳ تماشاگر بوده است. برای این نمایش با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار ریال، ۳۰۴ بلیت تمام‌بها، ۱۹ بلیت نیم‌بها، ۱۴۹ بلیت تخفیف‌دار و ۲۱۱ بلیت مهمان ارایه شده است تا در گیشه آن رقم ۱۲۹ میلیون و ۸۱۰ هزار ریال ثبت شود. «برفک» نیز اجرای خود را همزمان با «کالبدشکافی» آغاز کرد و طی ۱۴ اجرا میزبان ۳۹۸ نفر بود که شامل ۸۷ بلیت تمام‌بها، ۱۴ بلیت نیم‌بها، ۷۶ بلیت تخفیف‌دار و ۲۲۱ بلیت مهمان است. در گیشه این اثر با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار ریال، رقم ۴۶ میلیون و ۴۴۰ هزار ریال ثبت شده است.

تالار هنر نیز آمار ۲ نمایش خود را تا پنجم بهمن این گونه به اطلاع رساند:

نمایش «عمو پامبل» به کارگردانی مهدی قلعه که از سوم دی روی صحنه رفته و ۲۷ اجرا را پشت سر گذاشته پذیرای ۲۲۰۷ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۱۱۹۹ بلیت تمام‌بها، ۳۷۳ بلیت نیم‌بها، ۹۶ بلیت تخفیف‌دار و ۵۳۹ بلیت مهمان صادر شده است تا با بهای بلیت ۲۰۰ هزار ریال، رقم ۲۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در گیشه‌اش ثبت شود.

نمایش «پرپر، سی مرغ پر» به کارگردانی رضا عبدالعلی‌زاده نیز که همزمان با «عمو پامبل» روی صحنه رفته و تاکنون ۲۷ اجرا را پشت سر گذاشته پذیرای ۱۳۸۵ تماشاگر بوده است. از این ۱۳۸۵ تماشاگر، ۵۵۸ نفر بلیت تمام‌بها، ۱۹۹ نفر بلیت نیم‌بها، ۱۸۷ نفر بلیت تخفیف‌دار و ۴۴۱ نفر بلیت مهمان دریافت کرده‌اند تا با بهای بلیت ۲۰۰ هزار ریال، رقم ۱۵۹ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال را در گیشه ثبت کند.

همچنین تماشاخانه سنگلج از اول بهمن ۹۷ میزبان «شاه آباس» به کارگردانی حسین نوشیر شده است. نمایشی که طی پنج اجرا تا پنجم بهمن، میزبان ۲۱۱ تماشاگر بود. برای «شاه آباس» ۱۰۸ بلیت تمام‌بها، سه بلیت نیم‎بها، دو بلیت تخفیف‌دار و ۹۸ بلیت مهمان صادر شد تا با بهای بلیت ۲۵۰ هزار ریالی، در گیشه به رقم ۲۷ میلیون و ۷۷۵ هزار ریال دست پیدا کند.