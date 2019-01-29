۱۱۱ مورد تسهیلات اشتغال به جامعه هدف بنیاد شهید پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال موسوی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال، به اجرای طرح دیدار با ۳ هزار خانواده شهید در استان زنجان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۵ دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران انجام‌ گرفته است.

معاون تعاون و امور ایثارگران بنیاد شهید و ایثارگران استان زنجان گفت: امسال ۱۱۱ مورد تسهیلات اشتغال شهری برای جامعه هدف بنیاد شهید در استان زنجان پرداخت‌شده است.

موسوی تأکید کرد: استخدام ۱۷۸ نفر در دست پیگیری است که این استخدام ها برای ۹ دستگاه اجرایی استان است. بر اساس قانون هر ایثارگر که بازنشسته شد باید یکی از فرزندان وی جذب شود و در این زمینه باید ارگان‌ها همکاری لازم را داشته باشند.