۳۲۰۰ مرکز دندانپزشکی در شیفت عصر فعال می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، در نشست کارشناسان مسئول بهداشت دهان و دندان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران، افزود: طرح تحول سلامت، هزینه از جیب مردم را به حدود ۳۷ درصد رساند که از این مقدار، درصد بزرگی از آن به خاطر دندانپزشکی است.

وی با بیان اینکه یکی از حوزه هایی که مورد تاکید است، همین حوزه دندانپزشکی است و دلیل اصلی آن این است که به راحتی می تواند مورد غفلت قرار گیرد، ادامه داد: تا زمانی که دندانی آسیب نبیند و درد نگیرد کسی به دندانپزشک مراجعه نمی کند که این نقطه ضعف ماست.

رئیسی با اشاره به اینکه ۲۲ درصد پرداختی از جیب مردم برای دندان صورت می گیرد، اظهار داشت: خوشبختانه طی ۵ سال گذشته کارهای خوبی دراین حوزه انجام شده است که راه اندازی ۳۲۰۰ واحد دندانپزشکی بخشی از این کارها بوده که پتانسیل بزرگی است. هم اکنون اکثر مراکز روستایی واحد دندانپزشکی دارند و جمعیت وسیعی از روستاییان را تحت پوشش قرار می دهند.

وی همچنین افزود: در حوزه بهداشت دهان و دندان، اقتصاد سلامت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: کیفیت دو جزو دارد که یکی اثربخشی کار است و دیگری کارآیی آن. نظام سطح بندی ارائه خدمت باید در هر کاری از جمله حوزه دندانپزشکی وجود داشته باشد.

رئیسی ادامه داد: اگر با اجرای طرح بهره برداری از ظرفیت های دندانپزشکی مراکز در شیفت عصر، ۲ تا ۳ درصد هم از هزینه از جیب مردم را کم کنیم، رقمی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان در هزینه ها صرفه جویی شده است.

وی اظهار داشت: طرح دندان های عاری از پوسیدگی در مدارس یکی از طرح هایی است که در آینده با نتایج مطلوبی همراه خواهد بود. این طرح در بهترین سن کودکان برای سلامت دهان و دندان هایشان در حال انجام است و این نقطه قوت این طرح است.