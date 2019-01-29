آغاز زودهنگام طرح نظارتی ویژه نوروز سال ۹۸ در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود سیجانی گفت: در طرح نظارتی و پایش بازار ویژه نوروز که از اول بهمن‌ماه آغاز شده و تا پایان فروردین‌ماه سال ۹۸ ادامه خواهد داشت وضعیت رصد بازار و قیمت کالا و کیفیت خدمات اولویت دار در مراحل تأمین، توزیع، ارائه خدمات و قیمت مورد کنترل و نظارت قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: این بازرسی‌ها نظر به اقتضای شرایط حساس ایام پایانی سال و با توجه به افزایش تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در این ایام و تعطیلات نوروز در دو بخش کالایی و خدماتی و بصورت شبانه روزی توسط کارشناسان نظارت و بازرسی این سازمان و بازرسان اتاق اصناف و ناظران افتخاری از واحدهای صنفی استان قم انجام می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ادامه داد: بیش از ۴۵ نفر در استان قم به عنوان بازرس و کارشناس نظارت و بازرسی فعالیت دارند که وضعیت نرخ کالا وخدمات موجود، کمبود و فراوانی کالا و خدمات ضروری اولویت دار در سطح عرضه را بصورت ویژه و شبانه روز رصد می‌کنند به نحوی که طی گشت‌های مشترک از توان کارشناسان اداره بهداشت و بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز جهت بررسی واحدهای صنفی استان قم در ایام نوروز استفاده شده و عملکرد این واحدها زیر ذره بین قرار می‌گیرد.

سیجانی افزود: در این ایام ناظران افتخاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز به صورت نامحسوس وضعیت بازار و فعالیت واحدهای صنفی و خدماتی را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده تخلفی از سوی واحدهای صنفی مراتب را به ستاد خبری سازمان گزارش می‌نمایند.

وی اظهار داشت: کشیک‌های نوروزی و گشت‌های نظارت و بازرسی در ایام نوروز، مانند سایر روزها فعال هستند و با هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، سطح عرضه و... برخورد می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم اظهار کرد: نظارت ویژه بر نحوه تأمین، جذب، توزیع و قیمت میوه و مرکبات، نظارت بر مراکز نگهداری کالا (سردخانه‌ها، انبارها) و بررسی میزان موجودی کالا در اول و پایان دوره، نظارت بر رعایت ضرایب سود قانونی، نصب برچسب قیمت، صدور فاکتور، لحاظ مواد ۷۰ و ۸۴ قانون نظام صنفی و آئین نامه‌های مربوطه برای برگزاری فروش فوق العاده و حراج در واحدهای صنفی استقرار گروه‌های بازرسی سیار و ثابت در مراکز عمده عرضه کالا، میادین میوه و تره‌بار، پایانه‌های مسافربری بین شهری، نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و سطح شهر به منظور سهولت در دسترسی مصرف کنندگان به مراجع نظارتی و رسیدگی سریع و مؤثر به تخلفات از مهم‌ترین موارد نظارتی در این طرح می‌باشد.

وی در پایان تأکید کرد: هم استانی‌های عزیز می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخنامه، عدم صدور صورتحساب و .... از سوی واحدهای صنفی، با شماره تلفن ۱۲۴ سامانه ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گزارش کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی بازرسان و کارشناسان این سازمان قرار گیرد.