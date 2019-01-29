  1. جامعه
  2. شهری
۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۲۶

توضیح سخنگوی شورای شهر تهران درباره جلسه ظهر هیات رییسه شورا

توضیح سخنگوی شورای شهر تهران درباره جلسه ظهر هیات رییسه شورا

سخنگوی شورای شهر تهران درباره نتیجه جلسه هیات رییسه پیرامون برداشت‌های متفاوت از مصوبه شورا در رابطه با اخذ عوارض زوج و فرد توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص نتیجه جلسه هیات رییسه شورا درباره بررسی مصوبه زوج و فرد و قانونی بودن اخذ عوارض از این محدوده گفت: با توجه به وجود دو تفسیر متفاوت از مصوبه شورا در رابطه با عوارض محدوده زوج و فرد، در جلسه امروز هیات رییسه، موضوع جهت بررسی و اظهار نظر به کمیسیون مشترک «نظارت و حقوقی» و «عمران و حمل و نقل» ارجاع شد.

کد مطلب 4527580
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها