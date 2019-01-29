توضیح سخنگوی شورای شهر تهران درباره جلسه ظهر هیات رییسه شورا

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص نتیجه جلسه هیات رییسه شورا درباره بررسی مصوبه زوج و فرد و قانونی بودن اخذ عوارض از این محدوده گفت: با توجه به وجود دو تفسیر متفاوت از مصوبه شورا در رابطه با عوارض محدوده زوج و فرد، در جلسه امروز هیات رییسه، موضوع جهت بررسی و اظهار نظر به کمیسیون مشترک «نظارت و حقوقی» و «عمران و حمل و نقل» ارجاع شد.