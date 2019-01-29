پایان اختلاف بین دو خانواده پس از ۳ سال در اهواز

عبدالعباس زبیدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در سال ۱۳۹۵ بین دو خانواده در اهواز درگیری پیش آمده بود که در این درگیری فردی به نام ع . ش توسط ع. ک به قتل می رسد.

وی افزود: در این مدت خانواده و بستگان قاتل برای جلب رضایت اولیاء دم تلاش فراوان کردند ولی تلاش‌های آنان نتیجه در بر نداشت تا اینکه یک ماه پیش با مراجعه به شورای حل اختلاف ویژه عشایر، بلافاصله دبیر و اعضای شورای حل اختلاف ویژه عشایر ضمن رایزنی مجدد و تشکیل چندین جلسه با اولیای دم، موفق به جلب رضایت آنان شدند.

زبیدی نیا در ادامه بیان کرد: دبیر و اعضای شورای حل اختلاف ویژه عشایر در نشستی با دعوت طرفین درگیر و با حضور بزرگان، ریش سفیدان، معتمدان و خیران بین این دو خانواده صلح و سازش ایجاد کردند و قاتل پس از سه سال حبس با عفو و بخشش خانواده مقتول از چوبه دار نجات پیدا کرد.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌ها و زحمات دبیر و اعضای شورای حل اختلاف ویژه عشایر در حل و فصل درگیری بین این دو خانواده اظهار کرد: فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش بین متخاصمان بوده و لازم است در پیشگیری از وقوع جرم و نزاع در جامعه از ظرفیت آن استفاده کرد و همچنین این نهاد مردمی حمایت مادی و معنوی مسئولان را می طلبد.