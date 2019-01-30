به گزارش خبرنگار مهر، تالار ایوان شمس تهران یکشنبه ۲۸ بهمن ماه و در پنجمین روز از برپایی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر میزبان مخاطبان موسیقی ایرانی با اجرای گروه موسیقی «روشنا» به آهنگسازی حسین اینانلو و خوانندگی مظفر شفیعی است.

این گروه در بخش اول کنسرت قطعاتی را با دو نوازی سه تار و تمبک اجرا می کند و پس از آن در بخش دوم تصنیف «بدرود» با شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی، تصنیف «آه شبانه» با شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی، «چهار مضراب دشتی»، تصنیف «غم شبز» با شعری از هوشنگ ابتهاج، تصنیف «رود» با شعری از هوشنگ ابتهاج، تصنیف «پیوند مهر» با شعری از هوشنگ ابتهاج برای مخاطبان اجرا خواهد شد.

حسین اینانلو آهنگساز و نوازنده سه تار، مظفر شفیعی خواننده، وحید سرخوش نوازنده نی، هادی اینانلو نوازنده سنتور، مهران امیراصلانی نوازنده تمبک، همایون سیفی نوازنده کمانچه و مهربد یوسفی نوازنده عود گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل می دهند.

حسین اینانلو پیش از این درباره محتوای کنسرت های گروه «روشنا» به خبرنگار مهر گفته بود: یکی از نکاتی که در این برنامه ها سعی می کنم به آن دست پیدا کنم رنگ صوتی متفاوت از فضای معمول است. من در این فضا تلاش کردم به جای ترکیب تار و سنتور از سه تار استفاده کنم ضمن اینکه در حوزه انتخاب اشعار نیز سعی بر این بوده تا با استفاده از اشعار یک شاعر به فضای یکدستی برسیم. برخی از آوازهای کار که توسط جناب شفیعی خوانده می شود روی قطعات ضربی است که می تواند به تحرک کار کمک کند. با توجه به اینکه طی سال های اخیر آواز ناب ایرانی کمتر شنیده می شود بنابراین حضور مظفر شفیعی به عنوان خواننده در این اثر می تواند نقطه عطفی در کنسرت باشد. ما در این اجرا تلاش می کنیم به گوشه های مشترک دستگاه ها بپردازیم تا با تغییر فضای ملودیک مخاطب ارتباط بیشتری با کار برقرار کند. ما در این اجرا کوشیده ایم نوآوری را در کار ارائه دهیم که این نوآوری به هیچ عنوان خارج از اصالت کار نیست.

کنسرت گروه موسیقی «روشنا» ساعت ۱۹ روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه به خوانندگی مظفر شفیعی در تالار ایوان شمس تهران برگزار می کند.