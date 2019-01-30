به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، این شیوهنامه ۵ دی ماه سال ۹۷ در شورای بورس دانشگاه علامه طباطبایی به تصویب رسیده است.
هدف از تصویب این شیوه نامه ایجاد فرصت ارتقای علمی و آموزش مهارتهای لازم تحقیقاتی در موضوعات خاص، ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات علمی دانشگاه و نیز بهرهگیری از توانمندسازی علمی-پژوهشی استادان دانشگاه در راستای حل مشکلات جامعه و ارتقا اندوخته علمی پژوهشگران دیگر نهادها تهیه شد که با تصویب در شورای بورس دانشگاه قابلیت اجرا خواهد داشت.
اعضای هیئتعلمی واجد شرایط دانشگاه علامه طباطبایی میتوانند بر اساس ضوابط تعیین شده در دورههای پسادکتری خارج از کشور ثبت نام کنند.
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