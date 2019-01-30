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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

در نمایشگاه اقتدار ۴۰ صورت گرفت؛

نمایش جدیدترین پهپادهای رزمی و «جایروپلن» سپاه پاسداران

نمایش جدیدترین پهپادهای رزمی و «جایروپلن» سپاه پاسداران

جدیدترین پهپادهای رزمی و پرنده‌های چند منظوره جایروپلن سپاه در نمایشگاه اقتدار 40 به نمایش درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه «اقتدار ۴۰» نیروهای مسلح که از صبح امروز(چهارشنبه) در مصلی امام خمینی(ره) تهران برپا شده است، جدیدترین پهپادهای رزمی و پرنده‌های چند منظوره جایروپلن سپاه به نمایش در آمده است.

در این نمایشگاه نمونه‌های مختلف جایروپلن چند منظوره و جدیدترین پهپاد شاهد-۱۲۹ با برد عملیاتی ۲ هزار کیلومتر و مداومت پروازی ۲۴ ساعته با یک بار سوختگیری، که قادر به اجرای ماموریت‌های مراقبت، شناسایی و انهدام اهداف با بمب و موشک است به نمایش عموم گذاشته شده است.

همچنین پهپاد RQ-۱۷۰ ایرانی، پهپاد صاعقه-۲، پهپادهای مهاجر-۶ مجهز به موشک‌های قائم نیز در بخش پهپادهای این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

کد مطلب 4528418
هادی رضایی

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