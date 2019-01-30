نمایش جدیدترین پهپادهای رزمی و «جایروپلن» سپاه پاسداران

به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه «اقتدار ۴۰» نیروهای مسلح که از صبح امروز(چهارشنبه) در مصلی امام خمینی(ره) تهران برپا شده است، جدیدترین پهپادهای رزمی و پرنده‌های چند منظوره جایروپلن سپاه به نمایش در آمده است.

در این نمایشگاه نمونه‌های مختلف جایروپلن چند منظوره و جدیدترین پهپاد شاهد-۱۲۹ با برد عملیاتی ۲ هزار کیلومتر و مداومت پروازی ۲۴ ساعته با یک بار سوختگیری، که قادر به اجرای ماموریت‌های مراقبت، شناسایی و انهدام اهداف با بمب و موشک است به نمایش عموم گذاشته شده است.

همچنین پهپاد RQ-۱۷۰ ایرانی، پهپاد صاعقه-۲، پهپادهای مهاجر-۶ مجهز به موشک‌های قائم نیز در بخش پهپادهای این نمایشگاه به نمایش درآمده است.