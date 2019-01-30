تامین اعتبار ۱۲میلیارد تومانی در راستای پرداخت مطالبات بازنشستگان

به گزارش خبرنگار مهر، اورنگ ایلامی ظهر چهارشنبه در دیدار مسئولین علوم پزشکی استان با آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی، افزود: با برگزاری جلسات و رایزنی های انجام شده با مرکز، تامین اعتبار ۱۲ میلیارد تومانی در راستای پوشش مطالبات بازنشستگان با هدف پرداخت مطالبات سال ۹۵ و بخشی از سال ۹۶ انجام شد.

ایلامی تصریح کرد: همچنین پرداخت باقیمانده مطالبات ۹۶ و ۹۷ با تلاش برای تامین مالی در آینده ای نزدیک اجرایی می شود.

ایلامی با اشاره به پروژه های افتتاحی حوزه درمان استان، ابراز داشت: افتتاح و کلنگ زنی ۴۰ پروژه از هفته دولت تا دهه فجر برنامه ریزی شد و در این راستا ۲۷ پروژه افتتاح شد و افتتاح ۱۲ ‌پروژه و تحقق یک پروژه تحقیقاتی در دهه فجر را خواهیم داشت.

ایلامی راه اندازی بخش جدید زایشگاه بیمارستان امام سجاد(ع) ‌یاسوج را از جمله پروژه های در دست اقدام دانست و گفت: این پروژه با ۱۴ ‌تخت پیشرفته و پوشش اتاق مجهز و خصوصی برای مادر و نوزاد افتتاح می شود.

رئیس بیمارستان علوم پزشکی یاسوج با اشاره به وضعیت پایین رشد جمعیت استان و مشکلات ناباروری، گفت: دو مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری در شهرستان های گچساران و بویراحمد و گچساران راه اندازی شده و فاز اول مرکز شهرستان بویراحمد پوشش درمانی ۲۰ بیمار نابارور در هفته را محقق می کند.

وی افزود: همچنین با تحقق طرح تحول سلامت، خدمات دهی به زایمان های طبیعی به شکل کاملا رایگان انجام می شودـ

ایلامی به ارتقای ظرفیت تخت های بیمارستانی و تحول زیرساختی در این بخش اشاره کرد و گفت: بیمارستان های گچساران، کهگیلویه، بویراحمد و باشت به ترتیب با پوشش ۹۶، ۷۰، ۳۰۰ و ۳۲ تختخوابی ارتقای شاخص استان در تخت های بیمارستانی تا ۶۰ درصد را محقق کرده و تلاش می شود که با افتتاح سایر پروژه ها، این ارتقای ظرفیت به ۱۰۰ درصد برسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در حالی که پیش از انقلاب برای یک پزشک عمومی هندی سر و دست شکسته می شد، امروزه شاهد پیوند دست و پای قطع شده بیماران در استان هستیم.

وی افزود: همچنین فوق تخصص جراحی عروق نیز به استان اضاف شده و راه اندازی مجدد بخش جراحی قلب در شهر یاسوج را شاهدیم.

ایلامی به دیدار با سرپرست وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: در این نشست توافقاتی در حوزه راه اندازی دانشکده داروسازی، فعال سازی رادیو تراپی و سرطان درمانی و ایجاد بخش پزشکی هسته ای انجام گرفت و در حوزه مطالبات نیز برنامه ریزی هایی انجام شد.