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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۲

شهردار نیشابور:

فرآیند تفکیک زباله در نیشابور به صورت کامل اجرایی می شود

فرآیند تفکیک زباله در نیشابور به صورت کامل اجرایی می شود

نیشابور-شهردار نیشابور گفت: تلاش می کنیم فرآیند تفکیک زباله را به صورت کامل در نیشابور اجرایی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه تفکیک از مبدأ پسماند خشک نیشابور که در فرهنگسرای سیمرغ برگزار شد اظهارکرد: مدیریت پسماند صرفاً در یک حوزه خلاصه نمی‌شود و تاکنون در نیشابور تنها جمع آوری زباله در حوزه پسماند مطرح بوده و فعالیت‌های تفکیک از مبداء به صورت پراکنده انجام می‌شد.

وی افزود: ما باید قوانین این فرآیند را کامل در نیشابور انجام دهیم، به همین منظور قراردادی با سازمان همیاری شهرداریهای استان منعقد کردیم که انشالله کل این فرآیند از ابتدای امر بحث آموزش و هم بحث پسماندها را در شهرستان اجرا کنیم. 

معاون سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: تمامی نیروهای این پروژه نیروهای بومی نیشابور خواهد بود و پروژه های این مرکز به مهندسین نیشابور واگذار خواهد شد.

سعید سعیدیان بیان کرد: روزانه ۱۹۰ تن پسماند خشک و تر در این مرکز تولید می شود که ۱۰ درصد آن پسماند خشک است و مورد استفاده مجدد قرار می گیرد.

وی گفت:فرهنگ سازی باید از مدارس آغاز شود و مسئولان آموزش و پرورش به کمک ما بیایند که تا ۵ سال آینده شهروندان نیشابوری سود این پروژه را ببینند.آمادگی داریم این طرح را با مشارکت شهرداریهای استان در تمامی شهرها عملیاتی کنیم تا علاوه بر پیشگیری از مخاطرات زیست محیطی پسماندهای خشک، بهترین بهره برداری را در جهت درآمدزایی پایدار برای شهرداریها شاهد باشیم.

کد مطلب 4528625

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