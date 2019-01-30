۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۲۰

حادثه در پایگاه هوایی ارتش اسرائیل/ زخمی شدن ۲ نظامی صهیونیست

منابع صهیونیست از بروز حادثه در پایگاه هوایی ارتش این رژیم که به زخمی شدن دو نظامی صهیونیست منجر شده است، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع صهیونیست از بروز حادثه در پایگاه هوایی ارتش این رژیم خبر دادند.

منابع صهیونیست اعلام کردند: یک هواپیمای اسرائیلی هنگام بررسی های روتین این هواپیما و به هنگام به کار انداختن موتورش ۱۰۰ متر حرکت کرده و در چاله ای در لبه باند افتاده است که بر اثر آن دو نفر زخمی شده اند. این حادثه به علت اشتباه فاحض نظامیان این رژیم که در داخل هواپیما بودند رخ داده است.

ارتش اسرائیل مدعی شد که این حادثه هنگام بررسی های فنی بوده نه تمرینات نظامی و خللی در حرکت پایگاه هوایی ایجاد نشده است.

