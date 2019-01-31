به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ۱۰ بهمن ماه همزمان با اولین روز برگزاری سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر، بهواسطه حاشیههایی که با تأخیر در رسیدن فیلم «غلامرضا تختی» ساخته بهرام توکلی به جشنواره بهوجود آمد، سیاوش حقیقی تهیه کننده فیلم سینمایی «خون خدا» اعلام کرد که فیلم خود را از این دوره از جشنواره خارج میکند.
حقیقی درباره این تصمیم توضیح داد که روز گذشته به دلیل نرسیدن فیلم «غلامرضا تختی» به تهیهکنندگی سعید ملکان در سینماهای مردمی فیلم «خون خدا» جایگزین آن شده بود، این در حالی است که بر اساس قوانین جشنواره نسخه دیسیپی همه فیلم ها اول بهمن ماه باید به دبیرخانه جشنواره تحویل داده میشد و مشخص نیست چرا یک فیلم نباید آماده نمایش باشد.
علاوهبر اعلام رسانهای سیاوش حقیقی برای کنارهگیری فیلم «خون خدا» از جشنواره، برخی خبرهای غیررسمی و شنیدهها حکایت از تصمیم عوامل برخی دیگر از فیلمهای جشنواره برای اتخاذ چنین موضعی جهت اعتراض نسبت به فرآیند برگزاری و برنامهریزیهای این رویداد دارد.
اما آیا آییننامه «فجر» اجازه چنین تصمیمی را به صاحبان آثار راهیافته به جشنواره میدهد؟
در آیین نامه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر امکان خروج فیلمهای بخش مسابقه از جشنواره بهصورت صریح رد شده است. بنابر مفاد این بند از آییننامه؛ «پس از تحویل نسخه فیلم به دبیرخانه، امکان خارج کردن آن از جشنواره وجود ندارد.»
این بند به معنای آن است که اکران فیلم سینمایی «خون خدا» در ایام برگزاری جشنواره احتمالا با اعلام انصراف تهیهکننده این فیلم با اخلال مواجه نخواهد شد. هرچند مشخص نیست این «عدم امکان خروج از جشنواره» شامل مرحله داوری هم میشود یا صرفا فرآیند اجرایی و اکران جشنواره را در برمیگیرد.
براساس آخرین بند از آییننامه «فجر ۳۷» این نکته هم قابل توجه است که «تفسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمیم نهایی درباره موضوعات جشنواره بر عهده دبیر جشنواره است.» و این یعنی به شرط استمرار اعتراضات از این دست و اصرار صاحبان برخی آثار برای کنار کشیدن از جشنواره، تنها راه عملی شدن آن، تصمیمگیری مستقیم دبیر جشنواره است.
باید دید آیا در ادامه مسیر «فجر ۳۷» شاهد تکرار این تصمیم از سوی صاحبان آثار خواهیم بود و در این صورت واکنش دبیر جشنواره به این انصرافها چه خواهد بود؟
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