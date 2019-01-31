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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۰

چهاردهمین گردهمایی علمای جهان اسلام به کار خود پایان داد

چهاردهمین گردهمایی علمای جهان اسلام به کار خود پایان داد

چهاردهمین گردهمایی علمای جهان اسلام با قرائت بیانیه ای به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین همایش نشست علمای  جهان اسلام با موضوع «نقش علما در اصالت بخشی مفهوم وطن و حفظ وطن ها»، بعد از نشست های علمی تخصصی ، با قرائت بیانیه پایانی به کار خود پایان داد.در بیان اختتامیه با اشاره نقش ویژه ی علما در مواجهه وطن ها با فتنه ها و و خونریزها و مسوولیت علما در حفظ میراث و خون شهدا به ۱۳ بند بعنوان وظیفه ی ایشان در تقویت ملت ها و وطن‌ها اشاره شد.

بیانیه اختتامیه چهاردهمین گردهمایی علمای جهان اسلام به شرح زیر است:

برای ادامه راه مقاومت و پیروزی و همچنین راستای تقویت همبستگی سازنده میهن، لازم است که دانشمندان و علمای غیور جهت حراست از میراث پیروزی و خون شهدا ایستادگی واحدی را همراه با قهرمانان میدان نبرد داشته باشند و با آنها بال دومی را جهت پیروزی فکری و فرهنگی تشکیل دهند.

هر چند که در گذشته بازی گرفتن افکار عمومی جامعه در راستای ایجاد فتنه تکفیری توسط مستکبران پیکره واحد امت و میهن را پاره پاره نموده است و هویت حقیقی جوامع را لکه دار کرده و نیز فکرهای مسموم را تزریق کرده است و از این راه باعث نفرت و ضدیت بین باورها در جامعه و خدشه دار شدن هویت میهن شده است، لکن فکر صحیح و منطق درست گرفته شده از اسلام اصیل همچنان در کمین دشمنان و خنثی کردن تلاش آنها است.

در راستای چالش های فکری‌ و همزمان بودن‌ آن با پیروزیهای درخشان در سوریه که با رهبری حکیمانه جناب آقای دکتر بشار اسد و ارتش قهرمان و پشتیبانی همپیمانان سوریه( جمهوری اسلامی ایران، حزب الله و روسیه) دفتر حضرت امام خامنه ای در سوریه با همکاری وزرات اوقاف سوری و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در دمشق و هیئت علمای پیروان اهل بیت در سوریه و اتحاد علمای بلاد شام و نمایندگی‌جامعه المصطفی در سوریه و هیئت های مهمان از ایران‌، عراق، لبنان و سوریه دعوت به عمل‌اورده است در چهاردهمین‌ گردهمایی علمای اسلام در سوریه با عنوان «نقش علما در اصالت بخشی‌ مفهوم ومعنای وطن‌ و حمایت از میهن ها» دعوت بعمل‌ آورده است.

آن هم برای تعمیق بخشی معنای میهن دوستی و همزیستی و همچنین پایه گذاری بازسازی فکر و فرهنگ در چهار جلسه افتتاحیه، دو جلسه علمی و جلسه پایانی برگزار شد که نتیجه آن محورهای زیر بوده است.

۱_ مفهوم میهن در نظام فکری اسلام
۲_اساس و مبانی فقهی میهن
۳_هویت ذاتی در جهتی وابستگی دینی و وابستگی میهن
۴_ نقش‌ تکفیر و صیهونیست‌ ها در لکه دار کردن مفهوم میهن دوستی و تخریب وطن‌ها
۵_مقاومت و میهن

شرکت کنندگان در این گردهمایی بر موارد زیر توصیه و تاکید نمودند:

۱_ اسلام در بردارنده منظومه فکری نابی است که زیر بنای مفهوم میهن و تعمیق مبدا و حمایتش از گسستگی می باشد، که اعتماد به نفس افراد جامعه و خود باوری در راستای دفاع از میهن را به بار می آورد.

۲_لزوم تعلیم نسل های نو بر اساس فکر سلیم و همگون که بتواند ارتباط حقیقی بین جهت فکری و عقیدتی و حس میهن دوستی را درک کند، و این همبستگی و همیاری نتیجه ای است که از دین‌ ناب نشات گرفته است.

۳_ به درستی که فداکاریهای قهرمانان ارتش سوریه و در کنار آنها آزادگان محور مقاومت و پایداری، دلیل آشکاری بر فهم صحیح از اسلام ناب محمدی است، که این‌ به نوبه خود چارچوب دقیق میهن دوستی را ترسیم‌ میکند و فداکاری عاقلانه و منطقی را به عرصه ی ظهور میکذارد.

۴_ فعال سازی بحث علمی و موضوع محوری و مطالعات مختلف با بعد موضوع میهن دوستی، وحدت، تقریب مذاهب و هم افزایی تلاش های علمی برای پاسخگویی به سوال های فکری عمیق طرح شده به محورهای بیان شده.

۵_ لزوم همفکری و رایزنی های مبتادل علمی و عملی بین مراکز و پایتخت های علمی که نقش اصالت بخشی فکری دقیق و عمیق از مهمترین نقاط بحث شده در این گردهمایی بوده است.

۶_ مستکبرین و کیان اشغالگر صهیونیست و هم‌پیمانان غربی ‌آنها و همچنین و دولت های مرتجع عربی با اعمال نظامی و فکری نقش مخربی در همزیستی، احساس امنیت و رشد فکری ایفا کرده اند.

۷_ عمق بخشی در مباحث فقهی بنیانگذار دکترین اسلامی ناب مرتبط به میهن دوستی و مفهوم آن و تکامل بخشی نظریات مرتبطه به دور از تلاش های ناکام دشمنان برای لکه دار کردن فکر دینی و ایجاد پارادوکس در یک‌ جامعه ی و امت واحد ضروری است.

۸_ بکارگیری و عملیاتی کردن نتایج گردهمایی ها و نشست های برگزار شده در کشورهای جبهه ی مقاومت.

۹_به درستی که مقاومت توانست بینش صحیح و کاربردی در میدان عمل و جهادرا به شکل والایی تقدیم کرده که در نوع خود به‌ عنوان مصداقی از دفاع از وطن به نمایش گذاشته شد .

۱۰_ دعوت به تقویت جبهه [حق] و دورانداختن اختلافات تا فرصت را از دست دشمنان به ویژه اشغالگر صهیونیستی که سعی در سوء استفاده از اوضاع نابسمان فلسطین برای طولانی کردن بقای خود و به فراموشی سپرده مساله قدس دارد گرفت.

١١- پیگیری نتایج گردهمایی در جهت عملیاتی کردن آن در کمیسیون های تخصصی

١٢-تمجید از فداکاریها و پیروزیهای اخیر ارتش سوریه بویژه در رویارویی تجاوزهای اخیر دشمن صهیونیسنت که قلدری های آمریکا و سکوت شرم آور جهانی و عربی به همراه آن بوده است.

١٣- اسلام پیروز است و اسرائیل از بین خواهد رفت و در حقیقت ملت سوریه، فلسطین و محور مقاومت به زودی نماز جماعت را در قدس خواهند خواند ان شاءالله

و در پایان، همایش شایسته ترین درودها و تبریکات را به کشور سوریه، ملت و ارتش آن بخاطر پیروزی های الهی بر دشمنان ملت[اسلامی] تقدیم میکند ؛ چرا که سوریه پشتیبان تمام کنفرانس ها و گردهماییهای وحدت ، یکپارچگی و برادری و نیز پیروزی های متوالی است واین کشور به هیچوجه عقب نشینی نخواهد کرد و کنار ملت های آزاده ایستاده و بر آزاد کردن فلسطین پافشاری خواهد نمود.

دمشق -سوریه ۳۰/۱/۲۰۱۹ مصادف با ۲۳ جمادی الاول ۱۴۴۰ و ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

کد مطلب 4529380
سارا فرجی

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