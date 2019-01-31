چهاردهمین گردهمایی علمای جهان اسلام به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین همایش نشست علمای جهان اسلام با موضوع «نقش علما در اصالت بخشی مفهوم وطن و حفظ وطن ها»، بعد از نشست های علمی تخصصی ، با قرائت بیانیه پایانی به کار خود پایان داد.در بیان اختتامیه با اشاره نقش ویژه ی علما در مواجهه وطن ها با فتنه ها و و خونریزها و مسوولیت علما در حفظ میراث و خون شهدا به ۱۳ بند بعنوان وظیفه ی ایشان در تقویت ملت ها و وطن‌ها اشاره شد.

بیانیه اختتامیه چهاردهمین گردهمایی علمای جهان اسلام به شرح زیر است:

برای ادامه راه مقاومت و پیروزی و همچنین راستای تقویت همبستگی سازنده میهن، لازم است که دانشمندان و علمای غیور جهت حراست از میراث پیروزی و خون شهدا ایستادگی واحدی را همراه با قهرمانان میدان نبرد داشته باشند و با آنها بال دومی را جهت پیروزی فکری و فرهنگی تشکیل دهند.

هر چند که در گذشته بازی گرفتن افکار عمومی جامعه در راستای ایجاد فتنه تکفیری توسط مستکبران پیکره واحد امت و میهن را پاره پاره نموده است و هویت حقیقی جوامع را لکه دار کرده و نیز فکرهای مسموم را تزریق کرده است و از این راه باعث نفرت و ضدیت بین باورها در جامعه و خدشه دار شدن هویت میهن شده است، لکن فکر صحیح و منطق درست گرفته شده از اسلام اصیل همچنان در کمین دشمنان و خنثی کردن تلاش آنها است.

در راستای چالش های فکری‌ و همزمان بودن‌ آن با پیروزیهای درخشان در سوریه که با رهبری حکیمانه جناب آقای دکتر بشار اسد و ارتش قهرمان و پشتیبانی همپیمانان سوریه( جمهوری اسلامی ایران، حزب الله و روسیه) دفتر حضرت امام خامنه ای در سوریه با همکاری وزرات اوقاف سوری و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در دمشق و هیئت علمای پیروان اهل بیت در سوریه و اتحاد علمای بلاد شام و نمایندگی‌جامعه المصطفی در سوریه و هیئت های مهمان از ایران‌، عراق، لبنان و سوریه دعوت به عمل‌اورده است در چهاردهمین‌ گردهمایی علمای اسلام در سوریه با عنوان «نقش علما در اصالت بخشی‌ مفهوم ومعنای وطن‌ و حمایت از میهن ها» دعوت بعمل‌ آورده است.

آن هم برای تعمیق بخشی معنای میهن دوستی و همزیستی و همچنین پایه گذاری بازسازی فکر و فرهنگ در چهار جلسه افتتاحیه، دو جلسه علمی و جلسه پایانی برگزار شد که نتیجه آن محورهای زیر بوده است.

۱_ مفهوم میهن در نظام فکری اسلام

۲_اساس و مبانی فقهی میهن

۳_هویت ذاتی در جهتی وابستگی دینی و وابستگی میهن

۴_ نقش‌ تکفیر و صیهونیست‌ ها در لکه دار کردن مفهوم میهن دوستی و تخریب وطن‌ها

۵_مقاومت و میهن

شرکت کنندگان در این گردهمایی بر موارد زیر توصیه و تاکید نمودند:

۱_ اسلام در بردارنده منظومه فکری نابی است که زیر بنای مفهوم میهن و تعمیق مبدا و حمایتش از گسستگی می باشد، که اعتماد به نفس افراد جامعه و خود باوری در راستای دفاع از میهن را به بار می آورد.

۲_لزوم تعلیم نسل های نو بر اساس فکر سلیم و همگون که بتواند ارتباط حقیقی بین جهت فکری و عقیدتی و حس میهن دوستی را درک کند، و این همبستگی و همیاری نتیجه ای است که از دین‌ ناب نشات گرفته است.

۳_ به درستی که فداکاریهای قهرمانان ارتش سوریه و در کنار آنها آزادگان محور مقاومت و پایداری، دلیل آشکاری بر فهم صحیح از اسلام ناب محمدی است، که این‌ به نوبه خود چارچوب دقیق میهن دوستی را ترسیم‌ میکند و فداکاری عاقلانه و منطقی را به عرصه ی ظهور میکذارد.

۴_ فعال سازی بحث علمی و موضوع محوری و مطالعات مختلف با بعد موضوع میهن دوستی، وحدت، تقریب مذاهب و هم افزایی تلاش های علمی برای پاسخگویی به سوال های فکری عمیق طرح شده به محورهای بیان شده.

۵_ لزوم همفکری و رایزنی های مبتادل علمی و عملی بین مراکز و پایتخت های علمی که نقش اصالت بخشی فکری دقیق و عمیق از مهمترین نقاط بحث شده در این گردهمایی بوده است.

۶_ مستکبرین و کیان اشغالگر صهیونیست و هم‌پیمانان غربی ‌آنها و همچنین و دولت های مرتجع عربی با اعمال نظامی و فکری نقش مخربی در همزیستی، احساس امنیت و رشد فکری ایفا کرده اند.

۷_ عمق بخشی در مباحث فقهی بنیانگذار دکترین اسلامی ناب مرتبط به میهن دوستی و مفهوم آن و تکامل بخشی نظریات مرتبطه به دور از تلاش های ناکام دشمنان برای لکه دار کردن فکر دینی و ایجاد پارادوکس در یک‌ جامعه ی و امت واحد ضروری است.

۸_ بکارگیری و عملیاتی کردن نتایج گردهمایی ها و نشست های برگزار شده در کشورهای جبهه ی مقاومت.

۹_به درستی که مقاومت توانست بینش صحیح و کاربردی در میدان عمل و جهادرا به شکل والایی تقدیم کرده که در نوع خود به‌ عنوان مصداقی از دفاع از وطن به نمایش گذاشته شد .

۱۰_ دعوت به تقویت جبهه [حق] و دورانداختن اختلافات تا فرصت را از دست دشمنان به ویژه اشغالگر صهیونیستی که سعی در سوء استفاده از اوضاع نابسمان فلسطین برای طولانی کردن بقای خود و به فراموشی سپرده مساله قدس دارد گرفت.

١١- پیگیری نتایج گردهمایی در جهت عملیاتی کردن آن در کمیسیون های تخصصی

١٢-تمجید از فداکاریها و پیروزیهای اخیر ارتش سوریه بویژه در رویارویی تجاوزهای اخیر دشمن صهیونیسنت که قلدری های آمریکا و سکوت شرم آور جهانی و عربی به همراه آن بوده است.

١٣- اسلام پیروز است و اسرائیل از بین خواهد رفت و در حقیقت ملت سوریه، فلسطین و محور مقاومت به زودی نماز جماعت را در قدس خواهند خواند ان شاءالله

و در پایان، همایش شایسته ترین درودها و تبریکات را به کشور سوریه، ملت و ارتش آن بخاطر پیروزی های الهی بر دشمنان ملت[اسلامی] تقدیم میکند ؛ چرا که سوریه پشتیبان تمام کنفرانس ها و گردهماییهای وحدت ، یکپارچگی و برادری و نیز پیروزی های متوالی است واین کشور به هیچوجه عقب نشینی نخواهد کرد و کنار ملت های آزاده ایستاده و بر آزاد کردن فلسطین پافشاری خواهد نمود.

دمشق -سوریه ۳۰/۱/۲۰۱۹ مصادف با ۲۳ جمادی الاول ۱۴۴۰ و ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷