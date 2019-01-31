برگزاری نشست تخصصی مدیریت فرهنگی در تالار مولوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی هنر، نشستی با محوریت مدیریت فرهنگی به همراه رونمایی از کتاب «مدیریت تئاتر» ترجمه مجید سرسنگی، شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷، در محل این مرکز برگزار می کند.

این نشست با حضور چهره هایی چون علی منتظری، شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی، شهرام زرگر، مهرداد رایانی مخصوص و مجید سرسنگی تحت عنوان «پاراگراف۱» برگزار می شود.

در این نشست از کتاب «مدیریت تئاتر» نوشته دیوید ام کنته و استفن لنگلی با ترجمه مجید سرسنگی دانشیار گروه هنرهای نمایشی دانشگاه تهران، رونمایی می شود.

کتاب «مدیریت تئاتر» که به طور جامع به شیوه های مختلف تولید و مدیریت تئاتر می پردازد به تازگی توسط نشر شهر منتشر شده است.

از علاقه مندان برای شرکت در این نشست، دعوت به عمل می آید، شنبه ۱۳ بهمن، ساعت ۱۷ به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به نشانی خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.