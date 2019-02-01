به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه اظهار داشت: از حقوق مسلمانان بر یکدیگر است که گرسنگی او را سیر کند برهنگی او را بپوشاند، مشکلات او را بر طرف کند و سخاوتمندانه به او کمک کند، قرض او را بدهد و اگر به رحمت خدا رفت خانواده او را سرپرستی کند و از یتیمان او نگهداری کند.

امام جمعه عسلویه با بیان فرازی از توصیه‌های رهبر انقلاب به مسئولان گفت: اولویت کاری خود را حل مشکلات معیشتی مردم قرار دهند که این مسئله اهمیت ویژه ای دارد. رهبر انقلاب فرمودند منابع کشور کم است و افراد و جریان‌های ناسالم ظالمانه این منابع را می بلعند و مانع پیشرفت کشور می شوند.

وی ادامه داد: این افراد خدانشناس بی دین و بی‌دغدغه هستند و القاء می کنند که چرا رهبری دخالت نمی کند. مملکت قانون دارد هر کس باید وظیفه خود انجام دهد و رهبری هم تذکر می دهند، توصیه می کنند، راهنمایی می کنند. رهبر انقلاب فرمودند مشکلات معیشت مردم و اقتصاد کشور با پول پخش کردن درست نمی شود. باید مراقب دست هایی که اقتصاد کشور را فلج می کنند باشیم. بارها این موارد با جزییات در جلسات کاری به مسئولین تذکر داده‌ام.

هاشمی نژاد با تبریک ۱۲ بهمن سالروز ورود حضرت امام ره به کشور و آغاز دهه فجر گفت: ۱۲ بهمن روزی تاریخی و بیاد ماندنی است و برای همیشه درتاریخ ثبت شده است.

وی افزود: انقلاب نعماتی داشته است؛ پیشرفت‌ها و ارزش‌هایی به ما ارزانی داشته است. پیشرفت‌ها قابل شمارش نیستند. در همین شهرستان عسلویه چه اقدامات ارزنده‌ای بعد از انقلاب انجام شده است. البته جای کار هنوز هست. ما ادعا نداریم که به حد ایده‌آل رسیده ایم. هر دولتی کارها و فعالیت‌هایی انجام داده است. برخی کمتر و برخی بیشتر؛ افراد و اشخاص وسیله بوده اند. این کارها برکت انقلاب است باید مسئول در طول سال خدمات انقلاب به مردم بگویند فقط مختص دهه فجر یا هفته دولت نباشد.

امام جمعه عسلویه با برشمردن ارزش‌های انقلاب اسلامی افزود: عدم وابستگی و استقلال نعمت بزرگ انقلاب است. اینکه وابسته به هیچ کشور نیستیم آمریکا و استکبار جهانی دارند می‌ترکند و می‌میرند که ما مستقل هستیم و تحت تسلط هیچ کشوری نیستیم.

وی دیگر ارزش‌های انقلاب را خودکفایی در تمام زمینه‌ها و آزادی دانست و افزود: اصل انقلاب برای آزادی بوده و هست تاسیس حکومت اسلامی که آرمان پیامبر اولیاء خدا وائمه بوده است به برکت انقلاب اسلامی انجام شده است.

هاشمی‌نژاد ادامه داد: وجود و حضور ولایت فقیه در راس نظام اسلامی این نعمت از بزرگترین نعمت ها وارزش های انقلاب است که قدر آن را نمی دانیم. وجود ولی فقیه دردوران حضرت امام و مقام معظم رهبری باعث دوام وبقا نظام شده است.

وی افزود: تقارن دهه فجر با ایام شهادت حضرت زهرا (س) را به فال نیک می گیریم توصیه می‌کنم برگزاری جشن‌های دهه فجر متناسب با ایام شهادت این بانوی بزرگوار باشد.

هاشمی نژاد به موضوع اشتغال درشهرستان عسلویه اشاره کرد و گفت: امیدواریم نشست بررسی اشتغال و مسئولیت های اجتماعی نتایج مثبت و قابل ذکر برای مردم داشته باشد و بحث اشتغال به نتیجه برسد.

لزوم انعکاس دستاوردهای انقلاب

حجت الاسلام عیسی راستگو در خطبه های این هفته نماز جمعه اهرم اشاره به بازگشت امام در ۱۲ بهمن و پیروزی انقلاب و تبریک این ایام و اظهار داشت: به کوری چشم دشمنان و بد خواهان انقلاب اسلامی وارد در چهل سالگی پیروز انقلاب شدیم این پیروز را صلابت بیشترجشن خواهیم گرفت.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: امروز اولین روز پیروز انقلاب اسلامی است و به تعبیر مقام معظم رهبری دهه فجر در واقع ولایت و امامت در این کشور است.

وی خاطرنشان کرد: امروز جا دارد از همه شهدای انقلاب یاد کنیم که در زیرگلوله‌های رژیم پهلوی مقاومت کردند و خون پاکشان بر زمین ریخته تا درخت انقلاب اسلامی به چهل ساگلی برسد وتومند شود.

راستگو بیان داشت: دشمنان می خواهند انقلاب اسلامی از یادها برودو تلاش می کند تاعزت و حرمت دهه فجر کاسته شود و مردم این روز ها فراموش شود ،باید برنامه های دهه فجر بیش از پیش گرامی داشته شود.

امام جمعه اهرم به دستاورده های انقلاب اسلامی اشاره و گفت: خدمات عمومی در این چهل سال که اجرا شده در نقاط صعب العبور کشور در زمینه برق، آب و تلفن بی نظیر است و این بی انصافی است که بگوییم انقلاب کاری انجام نداده است.

وی با اشاره به اینکه کشور در دوران پهلوی خیلی عقب نگاه داشته شده بود افزود: شتاب علمی وپیشرفت‌های امروز کشور با بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری در همه زمینه های و هرگز با دوران قبل از انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست.

راستگو ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی در ایران امیدها زیادی در جهان عرب و جهان اسلام نسبت به شکت صهونیست زنده کرد.

امام جمعه اهرم بیان داشت: اگر انقلاب اسلامی در ایران به پیرورزی نرسیده بود امروز جهان تحت سیطره رژیم صهیونیستی قرار داشت.

وی افزود: با توجه به اینکه دشمنان قسم خورده ایران اسلامی اعلام داشتند نمی گذاریم جشن ۴۰ سالگی پیروزی جنشن به بگیرند ما اعلام می کنیم به کوری چشم دشمنان جشن چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی را باشکوه‌تر از هر سال برگزار خواهیم کرد.

راستگو با اشاره به اینکه در آستان ایام فطمیه قرار داریم افزود: با توجه به تقارن ایام شهادت فطمه زهرا(س) با جشن های انقلاب دو روز قبل و دو روز بعد از شهادت برگزار نشود و حرمت ایام فاطمیه نگهدارند.

انقلاب ایران بی‌نظیر است

حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه های این هفته آبدان بیان داشت: امام علی در وصف متقین می فرماید: گروه اندکی باقی مانده اند که یاد قیامت چشم های آنها را فروبسته است. ویاد قیامت اشک هایشان را جاری ساخته است.

امام جمعه موقت آبدان تصریح کرد: امروز ۱۲ بهمن مصادف با ورود امام خمینی به میهن عزیز است. ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی را جشن می گیریم، و آخرین فتنه دشمن در حال مهار شدن است.

وی با اشاره به اصول انقلاب اسلامی درباره عدالت خاطرنشان کرد: غربگرایان درمقابل عدالت خواهی، توسعه را بیان می کنند. عدالت یک شاخص قرآنی است اما حد و حدود توسعه توسط استکبار تعیین می شود. در توسعه خبری از اقتصاد مقاومتی و احکام الهی نیست. اگر امروز برخی رشد های قارچ گونه دارند، از ثمرات اقتصادی توسعه ای غربی است.

پهلوزاده بیان کرد: امروز سالروز آغاز دهه پنجم انقلاب است. امام خمینی فرمود: غرض این نبود کا ظالم از بین ببریم، اسلام مقصود بود و ما بین راه هستیم. خوی استکبار نظام سلطه از فرانسه شروع بع سنگ انداری کرد و تا امروز هم ادامه دارد.

وی تاکید کرد: با همه این فشارها امام پس از ۱۵ سال دوری از وطن در میان استقبال بی نظیر مردم به میهن بازگشت. چند روز بعد نیز اعلام فرمود که دولت موقت تشکیل می شود و بازرگان را مامور تشکیل دولت موقت نمود.

امام جمعه موقت آبدان افزود: دشمن تصور انقلاب اسلامی ایران نمی کرد. این به اعتراف دشمن است که رییس سازمان سیاه گفت ما تصور نمی کردیم که مردی با این سن بتواند این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: این انقلاب با مقابله با نظام سلطه توانسته پشتیبان مستضعفین باشد. ۴۰ سال پیروزی انقلاب یعنی ۴۰ سال شکست دشمن، که در موارد متعددی از جمله کودتای نوژه، حادثه طبس، و شکست در مقابل برنامه هسته ای ما و شکست در سوریه و عراق و لبنان از این جمله است. چهل سال عزت و سربلندی این ملت با خون مردم به دست آمده است.

پهلوزاده اضافه کرد: یکی از ویژگی های رژیم پهلوی وابستگی کامل آن رژیم به بیگانگان است. این موارد در خاطرات اطرافیان شاه از جمله مادر محمدرضا کاملا مشهود است.

وی با اشاره به سالروز تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای اینکه قوانین وضع شده توسط مجلس با شرع و قانو مغایرت نداشته باشد، شورای نگهبان ایجاد شد و در مواردی که بین این شورا و مجلس اختلاف وجود داشته باشد مجمع تشخیص این اختلاف را رفع می کند تا کشور در بن بست باقی کند.