بوکسورهای همدانی در مسابقات بوکس ارتش به روی سکو رفتند

داوود دوامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش تیم همدان در مسابقات بوکس قهرمانی کشور ارتش اظهار داشت: مسابقات بوکس قهرمانی کشور ارتش در سالن شهید خضرایی نیروی هوایی تهران با حضور تیم‌های قدرتمند بوکس از استان‌های مختلف کشور برگزار شد.

وی افزود: تیم قدرتمند همدان با ۳ بوکسور در این رقابت‌ها شرکت کرد.

رئیس هیئت بوکس استان همدان با اشاره به نتایج بوکسورهای همدانی گفت: در وزن +۹۱ کیلوگرم رضا قلی زاده با شکست حریفان خود موفق به کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی این وزن شد.

دوامی خاطرنشان کرد: همچنین در وزن ۸۱ کیلوگرم شهاب‌الدین معتمدنیا در جایگاه دوم قرار گرفت و به مدال نقره دست‌یافت.

وی بابیان اینکه به دنبال میزبانی‌های مهم در رشته بوکس در سال ۹۸ خواهیم بود، بیان کرد: با کمک مدیریت دستگاه ورزش استان در سال ۹۸ به دنبال این هستیم تا مسابقات قهرمانی در رده نوجوانان را در همدان میزبان باشیم.

رئیس هیئت بوکس استان همدان عنوان کرد: می‌توانم این قول را بدهم در صورت میزبانی این رقابت‌ها استان همدان عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کند.