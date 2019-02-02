حمایت از سرمایه گذاران وفعالان اقتصادی از اولویت های دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، فرهاد دژپسند در نشست با فعالان اقتصادی در منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: مسائل و مشکلات در حوزه های مختلف بررسی و تصمیم گیری لازم انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: رئیس جمهوری بارها در نشست هیات دولت تاکید زیادی بر حل مشکلات اقتصادی دارند و دغدغه دکتر روحانی این است که هیچ وقت تولید و اشتغال در کشور آسیب نبیند.

عضو کابینه دوازدهم بر حل مشکلات و همکاری مردم و مسئولان تاکید کرد و افزود: بخش خصوصی با سرمایه خود زحمت می کشند و برای کشور اشتغال ایجاد می کنند. موظف به پیگیری مسائل و مشکلات سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی هستیم.

دژپسند تصریح کرد: وضعیت فعلی کشور حاصل بی نظمی و بی تعهدی دولتمردان آمریکاست که به هیچ چیزی پایبند نیستند.کسب و کار برخی از فعالان اقتصادی به خاطر تصمیمات برخی مسئولان با مشکل مواجه شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خرسندی از حضور در چابهار و پیگیری مسائل و مشکلات مردم در نخستین روز از دهه فجر اظهار داشت: باید جایگاه ایران در سهم بین الملل افزایش پیدا کند تا بتوانیم با دیگران رقابت کنیم.

مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این نشست اظهار داشت: امیدواریم بانک مرکزی توجه بیشتری به روند فعالیت های ارزی در مناطق آزاد داشته باشد و مشکلات را حل و فصل کنند.

وی انسجام و همکاری را راه رهایی کشور از شرایط سخت اقتصادی عنوان کرد. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به آخرین وضعیت لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید اشاره کرد و افزود: در این خصوص نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته شده تا سرعت در تصویب نهایی این لایحه در دستور کار قرار گیرد.

وی درباره روند فعالیت های گمرک جمهوری اسلامی ایران در مناطق آزاد هم گفت: برخی مشکلات ناشی از تصمیم گیری هاست و گمرک ایران همکاری خوبی را با مناطق آزاد آغاز کرده اما این روند در همه مناطق یکسان نیست. در برخی مناطق کمک ها و همکاری ها مطلوب و در برخی مناطق مشکلات و موانع حل نشده است.

بانک از تصویب ورود مواد اولیه سرمایه ای بدون انتقال ارز و ثبت سفارش به مناطق آزاد خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر موضوع ورود کالا تا سقف ۸۰ دلار در مناطق آزاد را مشابه قوانین مسافر خارجی به کشور تغییر دهیم گام مثبتی نیز در این راستا برداشته ایم که این موضوع نیازمند همکاری نهادهای مرتبط است.

مشاور رئیس جمهور بر حل مشکلات و موانع تولید و تعطیلی برخی از کسبه ها تاکید کرد و افزود: باید دولت برخی مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی را به جد پیگیری کند.

بانک اظهار داشت: نباید در مناطق آزاد دغدغه مالیات و اظهارنامه مالیاتی داشته باشیم. فعالان اقتصادی نقش مهمی در تولید و اشتغال دارند و باید گمرک و سایر نهادها کمک کنند تا مشکلات پیش نیاید.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: شرایط سخت کشور را همه می دانند و باید این زمان را طی کنیم تا مشکلات مرتفع شود.

وی از حمایت وزیر اقتصاد از مناطق آزاد قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با نظرات مثبت دکتر دژپسند بسیاری از مشکلات مرتفع شود.

احمدعلی موهبتی نیز در این نشست اظهار داشت: برخی تصمیمات موجب شده تا مردم در چابهار با مشکلات جدی مواجه و کسب و کار خود را از دست بدهند. انتظار می رود بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد مرتفع شود.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: چابهار با چالش های جدی نظیر سر درگمی فعالان اقتصادی و تجار از بخشنامه های گمرک مواجه هستند و باید این استان و چابهار که از مرکز کشور دور است از این مشکلات دست و پا گیر رهایی یابد.

وی ادامه داد: مسائل و مشکلات معافیت های مالیاتی و گمرکی مهمترین دغدغه های مردم است و باید وزیر اقتصاد و سایر مسئولان مرتبط مشکلات را پیگیری کنند.

موهبتی در نظر گرفتن یارانه ها و موارد تشویقی برای مردم و کارکنان این منطقه به دلیل محرومیت را خواستار شد و گفت: در گذشته یک ماه کارکنان دولت مرخصی اضافه داشتند و بلیط های هواپیما دو بار رایگان بود.

وی بر حل مشکلات کارخانه برنج، تعطیلی برخی از تولیدی ها و رفع موانع، اختصاص ارز دولتی برای واردات برخی کالاها نظیر ارز دولتی برای حوزه تولیدی های برنج، ممنوعیت ورود برخی کالاها، واردات مواد اولیه، کالاهای مسافری و حل مسائل گمرکی و معافیت های مالیاتی در منطقه آزاد چابهار تاکید کرد.