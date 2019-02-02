بیست و پنجمین تالاب ایرانی در کنوانسیون رامسر/زریوار ثبت جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تالاب زریوار (یا زریبار) به عنوان بیست و پنجمین تالاب ایران در کنوانسیون رامسر ثبت شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان در پیامی به مناسبت ثبت جهانی تالاب زریوار در کنوانسیون رامسر گفت: همزمان باچهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، تالاب زریوار واقع در شهرستان مریوان استان کردستان، نگین غرب کشور بعنوان ۲۵مین تالاب ایران در کنوانسیون رامسر (۱۹۷۱) ثبت شد. این دستاورد بزرگ را که مصادف با روز جهانی تالاب (World Wetland Day-۲nd Feb) سال ۱۳۹۷ است را به تمامی مردم شریف کردستان بویژه دوستداران محیط زیست تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.

کنوانسیون رامسر، پیمانی مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی، به ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی است که برای حفاظت از تالاب‌ها و حیوانات و گیاهان وابسته به آن‌ها در سال ۱۹۷۱ میلادی در شهر رامسر به تصویب رسید. در ابتدا این معاهده به امضای نمایندگان ۱۸ کشور شرکت‌کننده رسید، اما امروزه ۱۶۹ کشور جهان عضو این پیمان هستند.

این پیمان با تلاش اسکندر فیروز رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران تهیه شد. تعریف تالاب در این کنوانسیون بسیار موسع است و شامل «مردابها و باتلاقها و لجن‌زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دایمی یا موقت است که آبهای شیرین -تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت شود- از آن جمله است آبهای دریا که عمق آن‌ها در پایینترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید.»

ایران با ۲۵۲ تالاب، تا پیش از این ۳۵ تالاب را در قالب ۲۴ عنوان در کنوانسیون رامسر ثبت کرده بود که اکنون تالاب زریبار تعداد عناوین ثبتی ایران را به ۲۵ رسانیده است. به این ترتیب حدود یک و نیم میلیون هکتار از ۳ میلیون هکتار تالاب های کشور در کنوانسیون رامسر ثبت شده است.

در کنوانسیون رامسر فهرستی با عنوان «مونترو» وجود دارد که تالاب هایی که تا حدودی کاربری خود را از دست داده اند در آن فهرست به ثبت می رسند؛ اکنون ۶ تالاب ایران از جمله ارومیه و هامون در این فهرست قرار دارند البته این به معنای خروج کامل از «رامسر سایت» نیست بلکه کشورها بعد از بهبود بخشیدن آن تالاب ها می توانند آن را از فهرست مونترو خارج کنند.

وضعیت تالاب های ایران که رامسر سایت ثبت شده اند نیز چندان مناسب نیست بر اساس نتایج پروژه ارزیابی آسیب پذیری رامسر سایت های ایران، ۳۷ درصد از آنها دارای سطح آسیب پذیری زیاد، ۴۲ درصد سطح آسیب پذیری متوسط و ۲۱ درصد دارای سطح آسیب پذیری اندک هستند.