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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸

استاندار کردستان:

پروژه احداث ساختمان انتقال خون تا پایان سال ۹۸ به اتمام می رسد

پروژه احداث ساختمان انتقال خون تا پایان سال ۹۸ به اتمام می رسد

سنندج – استاندار کردستان از اتمام عملیات احداث ساختمان انتقال خون این استان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا صبح امروز در حاشیه بازدید خود از اداره کل انتقال خون استان کردستان، بر تسریع مراحل ساخت ساختمان فنی انتقال خون کردستان تاکید کرد و با اشاره به ضرورت تامین منابع مالی این پروژه، اظهارداشت: استانداری کردستان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تلاش خواهند کرد که این ساختمان در پایان سال ۹۸ به بهره برداری برسد.

وی افزود: مهمترین مساله ای که در بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی باید تاکید کنم این است که حوزه سلامت درخشان ترین کارنامه دولت تدبیر و امید است و مردم خدمات این حوزه را به خوبی لمس کرده اند و رفع مشکلات این حوزه در اولویت است.

استاندار کردستان به چهاردهه فعالیت سازمان انتقال خون اشاره کرد و ادامه داد: قبل از انقلاب حتی خون های ناسالم خرید و فروش می شد اما در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی این سازمان بر قله های توسعه ایستاده و در بسیاری از شاخص ها هم تراز با کشورهای مطرح غربی است.

مرادنیا با ابراز خرسندی از کسب رتبه دوم کشوری رشد شاخص اهدای خون در سال ۹۷ و رتبه سوم کشوری اهدای خون بانوان توسط انتقال خون کردستان، یادآور شد: واضح است که انتقال خون کردستان با کمترین امکانات نسبت به استان های توسعه یافته موفق به کسب این رتبه ها شده است و اگر امکانات کافی در اختیار این مجموعه باشد موفقیت های بیشتر دور از انتظار نیست.

وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر مشکل اصلی انتقال خون کمبود فضای فیزیکی است و با تکمیل پروژه در دست ساخت این اداره کل حل خواهد شد.

استاندار کردستان با بیان اینکه تلاش استانداری کردستان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پایان رساندن پروژه های زیرساختی است، گفت: رفع مشکل فضای فیزیکی انتقال خون خدمت رسانی مطلوب تر به بیماران نیازمند به فرآورده های خون و رضایت اهداکنندگان خون را به دنبال خواهد داشت و زیرساخت های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را تقویت می کند.

مرادنیا اظهارداشت: توازن در توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است و نمی توان چندین بیمارستان را افتتاح کرد اما برای توسعه انتقال خون که تامین کننده خون و فرآورده های مورد نیاز بیمارستان ها است برنامه ای نداشت.

وی افزود: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه در جلسات آتی و با حضور معاونت عمرانی استانداری و مدیریت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل راه و شهرسازی، مورد بازبینی و بررسی قرار خواهد گرفت.

استاندار کردستان همچنین از مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور خواست تامین تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی پروژه را در برنامه های توسعه ای خود بگنجانند.

مرادنیا در ادامه این بازدید که یک ساعت به طول انجامید با هدف یاری رساندن به بیماران نیازمند به خون و فرآورده های آن برای دومین بار در سال جاری یک واحد خون کامل اهدا کرد.

گفتنی است انتقال خون استان کردستان دارای دو مرکز ثابت در استان کردستان است و با وجود اینکه کمترین فضای فیزیکی را در بین ادارات کل انتقال خون کشور دارا است خودکفا بوده و نیاز ۱۷ بیمارستان استان را تامین می کند.

کد مطلب 4530933

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