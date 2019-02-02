به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری مدودف» نخست وزیر روسیه در واکنش به اتفاقات پیرامون پیمان INF اظهار داشت که خروج یک طرفه آمریکا از قرارداد INF اوضاع امنیت بین المللی را بدتر می کند.

مدودف گفت: این اقدام آمریکا، شرایط امنیت و ثبات بین المللی را خدشه دار میکند و این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند.

گفتنی است که امروز، آمریکا اعلام کرد که از پیمان موشک های هسته ای میان برد موسوم به INF خارج می شود. پیرو این اعلان، دولت روسیه نیز از این پیمان خارج شد.

در همین راستا وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد که آمریکایی ها از دو سال پیش این پیمان را نقض کرده اند و اقدام به ساخت موشک های ممنوعه کرده اند.